反擊美威嚇 俄廢中程核武條約

紐約時報四日報導，美國總統川普八月一日下令部署二艘核潛艦，回應俄羅斯前總統麥維德夫挑釁言論。時隔三天，俄羅斯外交部四日宣布，不再履行已失效的中程核武條約。此舉引發西方憂慮，世界恐重返冷戰式軍備競賽。

俄羅斯外交部聲明，莫斯科「認為不再受到自我限制的約束」，這些限制原先出於中程核武條約。聲明也提到，隨著美國及其盟友逐步在歐洲與亞洲部署中程飛彈，俄方所謂「單方面中止部署類似武器的凍結措施」已不再具備條件。

美國國防部四日尚未回應。不過，華府曾指控莫斯科早在十幾年前就已違反該協議，俄軍二○二四年就曾發射新型「榛果樹」中程彈道飛彈攻擊烏克蘭第聶伯羅市。

中程核武條約於一九八七年簽署，時任美國總統的雷根與前蘇聯領袖戈巴契夫同意禁用並銷毀射程在五百到五千五百公里的所有核子和傳統飛彈。二○一四年起，美國多次指控俄羅斯違反條約，但莫斯科當局否認。

二○一八年時任美國總統川普以俄方違反條約為由，終止這項條約，並於二○一九年正式退出。

隨著俄羅斯停止履行該條約，西方擔憂冷戰式軍備競賽重演。在這種競賽背景下，俄羅斯可攜帶核彈頭的高速飛彈，幾分鐘內可能攻達歐洲各國首都，幾乎無預警也難以防禦。俄媒甚至誇口，榛果樹飛彈十五分鐘就能打擊美軍位於德國的拉姆施泰因空軍基地。

事實上，美國退出該條約之際，華府早已是遵守該協議的唯一一方。當時五角大廈對該條約的限制日益感到不安，因為若持續遵守，美方將無法在亞洲部署任何中程飛彈，而這對於防衛台灣至關重要。

根據紐時報導，美俄目前僅存的軍控協議為「新戰略武器裁減條約」，但俄羅斯總統普亭已在二○二三年宣布暫停履行。該條約預定二○二六年到期。