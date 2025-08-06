內唐亞胡傳不顧軍方反對 下令全占加薩走廊

以色列總理內唐亞胡據報本周告訴多位部長，他將尋求內閣支持一項全面占領巴勒斯坦加薩走廊計畫，但以軍內部仍有反對意見。

以色列時報等媒體報導，就在以國政府準備討論加薩戰事未來走向之際，內唐亞胡的語氣出現了顯著轉變。幾位部長表示，內唐亞胡在私下談話中使用了「占領走廊」一詞，描述他擴大加薩軍事行動的構想。

網媒Ynet引用一位接近內唐亞胡的資深官員表示：「木已成舟，我們將全面占領加薩走廊。」

該官員補充說：「即使在人質被扣押的地區也會展開行動。如果參謀長不同意，就應該辭職。」據報，以色列國防軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）中將反對占領加薩走廊的提案。

加薩近兩年的戰火給以軍帶來巨大壓力，以色列常備軍規模較小，不得不反覆動員預備役部隊。在整個戰爭期間，以色列軍方一直反對全面占領加薩並建立軍事統治想法。

以軍目前控制加薩約百分之七十五，但根據新計畫，軍方將占領其餘區域，將整個加薩完全納入以色列掌控。

目前仍不清楚此舉將對加薩數百萬平民及當地人道組織造成何種影響，但以軍已表態反對全面接管。軍方評估認為，徹底清除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的所有基礎設施，可能需時數年。此外，若以軍逼近以色列人質被扣押地點，恐導致人質遭處決。

第十二頻道新聞三日報導，以國安全內閣內部在是否全面占領加薩上出現分歧，內唐亞胡與國防部長卡茨據稱仍未做出決定。但內塔尼亞胡四日表示他將召集內閣，向以軍下達後續戰事行動指示。

據報導，以國內閣上周已開始討論全面占領加薩的可能性。一些媒體甚至指出，吞併部分區域也列入考量之中。若最終做出決定，以軍將進入尚未部署的加薩，包括一些被認為關押人質的區域。

以色列戰車五日稍早開進加薩中部，尚不清楚此舉是否是更大規模地面攻勢的一部分。

居住在加薩尚未被以軍控制區域的巴人表示，以軍任何新的占領行動都將帶來災難性後果，一名加薩商人說，「如果戰車開過來，我們能去哪裡？掉進海裡嗎？這對全體人民來說就像是死刑」。

巴勒斯坦官員表示，以色列的威脅可能是迫使哈瑪斯在談判桌上讓步的手法。

這場戰爭的起因是哈瑪斯領導的武裝分子於二○二三年十月七日襲擊以色列，造成約一千二百人死亡，其中大部分是平民，並俘虜二五一名人質，將他們帶入加薩。巴勒斯坦衛生部門稱，以軍反擊已摧毀加薩，造成超過六萬一千人死亡，其中大部分是平民。