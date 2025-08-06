日澳簽65億美元軍艦大單
日本和澳洲5日簽署65億美元軍售協議，日本最大國防承包商三菱重工（MHI）將為澳洲打造一批先進軍艦。這是日本自2014年解禁軍事出口、走出戰後和平主義以來，最具分量的軍售案，也壯大其成為軍備出口大國、發展自身國防產業的野心。
根據協議，三菱重工將自2029年起，供應澳洲海軍11艘最上級（Mogami-class）多用途巡防艦，取代澳洲老舊的安扎克級（Anzac-class）巡防艦艦隊。前三艘將由日本建造，後續八艘將交由位於西澳洲的造船商奧斯塔公司（Austal）。
日澳將敲定協議細節，預計明年初正式簽署合約。若合約成立，首三艘軍艦訂單，將是澳洲自澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）核潛艦協議以來，規模最大的海軍採購案。
澳洲計劃部署軍艦，防衛印度洋和太平洋的關鍵海上貿易航線，以及北方海域通道，因中國大陸軍事勢力在當地持續擴張。這項協議也鞏固了日本在美日同盟以外，深化安全合作關係以抗衡中國的努力。
日本近年來致力推動國防產業成長。日本國際安全保障產業協會（ISIC）會長安格魯斯表示，「該協議是日本國防出口潛力的重大證明」。
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