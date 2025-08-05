廣島原爆80週年前夕 駐日代表在慰靈碑前獻花致意

1945年8月6日，美國在日本廣島市投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生。明天是「原爆日」80週年紀念日，廣島市府將舉辦和平紀念儀式，駐日代表李逸洋將代表台灣首度出席，他今天先赴和平紀念公園的慰靈碑前獻花致意。

8月6日「原爆之日」，廣島市府將於上午8時（台灣時間7時）在和平紀念公園舉辦和平紀念儀式（原文：原爆死歿者慰靈式及和平祈念式）。今年共有約120個國家及地區、歐盟（EU）等代表出席，刷新2023年的111個國家和地區紀錄，創下新高。

今天，在廣島市和平紀念公園內，和平紀念儀式的各項籌備工作正在進行。現場已陸續布置好座位，將迎接被爆者、罹難者遺族以及地方自治體代表等與會人士。原爆死歿者慰靈碑（又稱廣島和平都市紀念碑）前，也可見到來自世界各國的訪客接連致意與獻花。

下午，將首次代表台灣出席廣島和平紀念儀式的駐日代表李逸洋一行，也前往慰靈碑前獻花致意，表達對原爆罹難者的哀悼與對和平的祈願。

慰靈碑正面刻有「請安息吧，戰爭錯誤不再重演」的碑文，前方可見來自多個國家的駐日使節等獻上的花束或鮮花，象徵各國對和平的共同期許。

同日下午，市民團體「廣島被爆鋼琴之友會」於慰靈碑前舉辦追悼原爆罹難者的音樂會，廣島市長松井一實親臨致詞。該團體自2024年1月起，已在廣島市內8個區的慰靈碑前舉行約百場演奏。今天演奏的鋼琴被稱為「被爆鋼琴」，一旁懸掛著象徵和平的千羽鶴。該團體希望透過音樂傳遞對核武的恐懼與對和平的祈願。

從慰靈碑兩側延伸至後方，是名為「和平之池」的水池，水池北側設有「和平之燈」，火焰持續燃燒不息。遠處則可見「原爆圓頂館」矗立於紀念公園一隅。

原爆圓頂館前身為「廣島縣工業振興館」，於1945年8月6日上午8時15分遭全世界第一枚原子彈轟炸。由於爆炸壓力自上方而來，部分牆體雖受損仍未全數倒塌，加上建築特有的圓頂鋼架構造，因而被稱為原爆圓頂館。

該建築於1996年12月被聯合國教科文組織列為世界遺產，象徵人類歷史上首顆原子彈帶來的破壞，也提醒世人建立無核和平世界的必要與重要性。

在前往原爆圓頂館的途中，廣島和平紀念公園內矗立著一座「原爆之子」雕像，以紀念12歲女童佐佐木禎子。她生於1943年1月7日，1945年8月6日原子彈投下廣島時，年僅2歲，當時住家距離爆心地僅約1.6公里。10年後，禎子被診斷罹患急性淋巴性白血病。在臥床期間，她堅信根據傳說，只要摺了千羽紙鶴，身體就能痊癒；然而她最終仍不幸病逝，年僅12歲。

今天下午，許多民眾帶來一串串紙鶴，懸掛於「原爆之子」雕像周圍。其中，從愛知縣帶著兒子前來的大川女士接受中央社訪問時表示，她所屬的全國福祉保育勞働組合（工會）為了祈願和平，齊心摺了紙鶴，由她帶至此地懸掛。此次帶來的紙鶴約有1200隻。

她表示，「目前在烏克蘭、加薩等地戰火不斷，衷心期盼核武與戰爭都能從這個世界上消失，讓每個人都能安心生活在真正的和平社會中」。

今晚，在原爆圓頂館前的元安川畔舉行「第11屆廣島篝火」點燈儀式，為原爆罹難者祈求冥福，並表達對世界和平的祝願。現場演奏約翰藍儂的名曲「Imagine」，由演奏尺八的樂團詮釋，鼓勵世人想像一個不因宗教、國界、物質欲望引發爭端的理想世界。

本屆廣島和平紀念儀式，日本首相石破茂將親自出席，為原爆罹難者祈福。廣島市長松井一實將宣讀和平宣言，內容將指出當前世界多國加速軍備擴張，他強調建立以對話為基礎的安全保障體系至關重要。

松井也將在和平宣言中提及已故的反核運動代表、日本原水爆被害者團體協議會（日本被團協）前委員長坪井直（2021年去世，享耆壽96歲）生前的名言「永不放棄」，呼籲世人珍惜和平的重要性。