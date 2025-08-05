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全球塑膠公約談判登場 180國致力弭歧見解全球危機

中央社／ 日內瓦5日綜合外電報導

全球塑膠公約新一輪談判今天在瑞士日內瓦登場，聯合國環境規劃署執行長安德森敦促來自180國談判代表締結具里程碑意義的公約，以消除這種對生命造成危害的廢棄物。

法新社報導，為期10天的全球塑膠公約談判於今天展開，厄瓜多外交官瓦迪維索（Luis VayasValdivieso）說：「我們正面臨一場全球危機。」

瓦迪維索說：「塑膠汙染正破壞生態系統，汙染我們海洋和河川，威脅生物多樣性，危害人類健康，對最脆弱群體造成不公平影響。」

全球塑膠公約歷經3年談判後，因產油國阻撓而未能達成共識，去年12月在韓國釜山陷入僵局。

主導當前新談判嘗試的關鍵人士坦言，不預期談判能夠一帆風順，但堅稱協議近在咫尺。

聯合國環境規劃署（UNEP）執行長安德森（IngerAndersen）告訴法新社：「自釜山會談以來，我們進行了廣泛外交協調。」

這次會談由聯合國環境規劃署主辦。安德森表示，不同地區與利益團體間對話已帶來動能。

各國於2022年同意，將於2024年底前找到解決全球塑膠危機的辦法。然而，本來應該是達成具法律約束力文書的最後談判，去年在釜山功虧一簣。

有一類國家尋求制定更具雄心協議，以限制生產並淘汰有害化學品。但產油國為主的另一派則反對限產，只希望聚焦於塑膠廢棄物處理。

瓦迪維索強調，一項有效、公平且雄心勃勃的協議近在眼前。

他昨天表示：「我們的路徑和立場可能不同，但我們的目的地相同。我們齊聚一堂，是因為我們相信共同的理念：一個沒有塑膠汙染的世界。」

釜山 聯合國 外交官

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