菲律賓與印度簽署安全協議 強化戰略關係聯手制中
菲律賓與印度今天簽署一系列安全協議，旨在強化兩國之間的戰略關係，以在亞太區域應對與中國的緊張情勢。
法新社報導，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）4日抵達印度，展開為期5天的訪問。他抵達時獲印方以紅毯與儀隊隆重迎接，之後在新德里會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。
兩國領袖達成多項協議，包括加強兩國陸海空三軍的聯繫。印度與菲律賓海軍目前正首次攜手，在爭議南海海域聯合巡邏。
過去1年來，菲律賓多次與中國在南海發生衝突，並加強與多個盟友的國防合作。
莫迪在演說中告訴小馬可仕：「印度與菲律賓選擇締結友誼，並且成為命運休戚與共的夥伴。從印度洋到太平洋，我們因共同價值觀而團結一致。」
小馬可仕則表示，雙方進行了「影響深遠、富建設性且具前瞻性」的討論。
根據美聯社，小馬可仕指出，這項戰略夥伴關係「無疑將產生超越雙邊關係的共鳴」。他也告訴莫迪：「我們希望與你們攜手合作，共同打造自由開放的印太區域。」
路透社報導，印度外交部今天在記者會上宣布，印度與菲律賓正就潛艦基礎設施建設進行洽談。
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