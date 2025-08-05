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南非降等台駐處惹議 議員籲台灣深化與在野黨交流

中央社／ 開羅5日專電

外交部日前宣布將考慮限制晶片出口到南非，以反制南非外交部片面違約將台灣駐處降等更名的作為。南非國民議會民主聯盟議員恩格爾布瑞契特認為，經濟限制報復最終受傷害的是一般民眾，建議台灣繼續深化與南非公民團體以及反對黨的關係，並加強與省級地方政府的交流。

南非政府自去年10月起兩度致函要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，雙方磋商之際，南非外交部（DIRCO）官網不僅將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，歸類在「國際組織」之下，且將駐處地址改列約翰尼斯堡；7月21日又以政府公報發布公告，將兩駐處改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。

對此，南非國民議會民主聯盟議員暨南非矯正服務發言人恩格爾布瑞契特（Janho Engelbrecht）4日接受中央社記者訪問指出，台灣若透過經濟限制進行報復並非理想之舉，因為最終會損害一般民眾的利益，且可能在外交上適得其反。

恩格爾布瑞契特說，他可以理解台灣對於南非外交部片面違約的不滿情緒；但限制晶片出口的懲罰性措施可能會模糊台灣的善意，也會造成雙方電子和製造業等高價值行業廠商的利益受損。

民主聯盟是南非第二大執政黨，與第一大黨「非洲民族議會」以及其他政黨，共同管理聯合內閣「全國團結政府」（GNU）。民主聯盟目前在32個部會中占有12個席位。

此外，恩格爾布瑞契特認為，台灣在此時更應繼續深化與南非公民團體組織，還有如民主聯盟等反對黨、省級政府、商會的交流。透過加強民間關係，展現台灣的技術專長、發展合作和推動民主價值觀，將更有助於台灣在南非民間維持長期善意。

他也分析，台灣應繼續鞏固影響力，並透過多邊論壇進行外交會談，吸引一般南非民眾關注到南非外交部目光短淺.的外交政策。

恩格爾布瑞契特也建議台灣，繼續在具有優勢的領域投資南非，例如再生能源、資訊通訊技術和技能發展，以此來展示，台灣仍是南非人民在政治領域之外的重要合作夥伴。

恩格爾布瑞契特表示，台灣在醫療保健、教育以及公民社會支持方面的優勢，與南非的經濟發展密不可分。民主聯盟鼓勵台灣與南非的非政府組織以及地方政府合作，在服務匱乏的社區以專案執行形式，對這些社區發揮影響力。

台裔普勒托利亞市市議員李崇維向中央社記者表示，南非汽車工業雖需大量晶片，但如果台灣以限禁晶片輸出到南非做為反制，可能會將晶片市場拱手讓給韓國三星。

南非 外交部 經濟發展

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