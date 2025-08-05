快訊

明天高溫上看36度！天氣逐漸穩定「中南部稍喘息」下周水氣再增加

找到突破口？比亞迪傳繞道入台2款車已送檢測 業界：恐摧毀本土生態系

連日超大豪雨…聯外橋梁受損管制 高市府：明天桃源區仍停班停課

葉門海難76死數十失蹤 衣索比亞籲移民避非正規航線

中央社／ 阿迪斯阿貝巴5日綜合外電報導

一艘搭載衣索比亞移民為主的船隻兩天前在葉門外海沉沒，造成至少76人罹難、數十人下落不明。衣索比亞今天呼籲國民「避開非正規航線」。

法新社報導，國際移民組織（IOM）表示，搭載157人的這艘船3日沉入亞丁灣（Gulf of Aden）中，它當時正前往葉門南部阿比揚省（Abyan）。阿比揚省是希望前往波斯灣國家謀生的非洲移民坐船偷渡的熱門目的地。

衣索比亞常駐日內瓦代表團在社群平台X上表示，「葉門外海發生海難，衣索比亞為這起導致超過60名國人罹難的悲劇哀悼」，阿迪斯阿貝巴有關當局正「與夥伴合作進行調查，敦促國人避開非正規路線」。

每年有數以千計非洲移民橫渡紅海（Red Sea），從吉布地（Djibouti）前往葉門，希望抵達富裕波斯灣國家成為勞工或家庭幫傭。

這些移民多來自衣索比亞北部泰格瑞省（Tigray），當地2020年至2022年間飽受戰火摧殘。

根據國際移民組織，紅海是全世界最危險移民路線之一，去年記錄到至少558人喪生。今年3月有至少180人在葉門外海失蹤，其中大多為衣索比亞人。

移民 葉門 衣索比亞

延伸閱讀

墜谷罹難17歲少女的生父悲痛認屍 感謝目擊者及搜救隊幫忙

原擬移民英國 抑鬱前公僕殺妻、2子墜樓亡

川普驅逐移民政策 將拖累經濟成長

挺罷免 不孕症教父：國會亂象不改雲林鄉親恐被移民到新疆、蒙古工作

相關新聞

英國前首相強生訪台：讚揚科技領銜地位，感謝台灣對抗威權

「lí hó！」英國前首相強生（Boris Johnson）於8月5日參加由台灣外交部與遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，發表專題演講。強生開頭以台語「你好」向觀眾打招呼，並於22分鐘演說中，讚揚台灣的民主自由及卓越的技術成就。他表示，台灣在半導體製造領域擁有領銜地位，自由與法治是成功關鍵。強生也警告，中國對台灣的軍事威脅可能引發全球性災難，希望能以俄烏戰爭作為警惕，呼籲西方國家深化與台灣的經濟夥伴關係，「我們與你們站在一起，因為你們站在對抗威權的最前線」。

首爾景點新世界百貨遭爆裂物威脅！網友揚言準點引爆 特攻隊急疏散

南韓News1報導，位於南韓首爾明洞的知名觀光景點「新世界百貨」5日接獲爆裂物威脅，一名網友中午時分發文宣稱在該百貨1樓...

英限制移民 防止濫用大學簽證申請庇護 這些國家更嚴審

英媒披露，英國政府將限制移民利用大學學生簽證作為跳板申請庇護，違反規定的大學，將被限制招收國際學生，甚至被取消為國際學生...

南韓緩解兩韓緊張 2、3天內拆20台反北韓廣播擴音器

南韓國防部表示，當局4日開始拆除沿著兩韓邊境地區播放反北韓廣播的擴音器。南韓新總統李在明上任後，矢言改善與平壤的緊張關係...

倖存者還原廣島原爆煉獄景象！活人燒到剩眼睛 用畚箕撿屍塊

1945年8月6日上午8時15分，美軍在日本廣島投下人類史上第一顆原子彈，爆炸當場奪走7萬條人命。今年適逢二戰屆滿80周...

6米高雕塑萬國宮前揭示塑膠危機 談判場外最大亮點

《全球塑膠公約》最終談判今起在聯合國歐洲總部、瑞士日內瓦的萬國宮登場。會場外，來自加拿大的知名藝術家兼環境倡議者班傑明‧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。