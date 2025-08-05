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美軍F-15戰機沖繩迫降 降落缺輪胎且冒火花

中央社／ 東京5日綜合外電報導

駐日本沖繩美軍表示，美軍一架F-15E戰鬥機4日在缺少一顆輪胎的狀況下，在當地的美軍嘉手納基地緊急降落。美軍第18航空團表示，機內當時有2人，這起事件未造成人員傷亡。

綜合「讀賣新聞」與「琉球新報」今天報導，根據目擊者表示，當時由2架F-15E戰機組成的編隊，從沖繩縣宇流麻市的方向進入基地跑道，其中一架戰機於昨晚6時39分時，在失去右側一顆輪胎的情況下著陸，且在跑道上擦出大量火花。

沖繩縣政府說明，沖繩防衛局當晚接獲相關資訊，得知「嘉手納基地有一架F-15E戰機，在失去後方輪胎的情況下降落，已確認緊急車輛為此出動」。

這架飛機為暫時部署於美軍嘉手納基地的戰機，駐紮在沖繩縣的美軍第18航空團表示，缺失的輪胎已被美軍狄耶戈加西亞（Diego Garcia）基地被回收，而這座基地位在印度洋上。

美軍初步研判，可能是這架飛機從狄耶戈加西亞基地起飛時，輪胎掉落。

美軍 沖繩 戰機

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