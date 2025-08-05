降低加薩對援助依賴 以色列將局部開放私營部門貿易

以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）今天表示，將重新開放與加薩走廊的部分私營部門貿易，以降低加薩對人道援助的依賴。

法新社報導，領土內政府活動協調局表示：「作為制定機制的一環，國防機構已核准數量有限的在地商人，他們須遵守多項條件和嚴格的安全審查。」

路透社報導，領土內政府活動協調局還表示：「此舉目的是增加援助進入加薩走廊（Gaza Strip）的數量，同時降低對聯合國和國際組織援助物資的依賴。」

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）先前公布影片顯示一名俘虜骨瘦如柴，引來西方大國猛烈批評。哈瑪斯本月3日表示，若以色列滿足某些條件，哈瑪斯願意與紅十字會（Red Cross）協調運送物資給被扣押在加薩的人質。

巴勒斯坦和聯合國官員說，加薩每天大約需要600輛援助卡車才能滿足當地人道需求；這是以色列在2023年10月加薩戰爭爆發前開放進入加薩的卡車數量。