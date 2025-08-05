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加薩衝突延燒22個月 以色列政治文化分岐日益加深

中央社／ 特拉維夫5綜合外電報導

以色列與哈瑪斯在加薩走廊的戰爭目前進入第22個月。在以色列，這場衝突不僅造成親友反目，也導致既有的政治、文化和社會分歧進一步加深。

法新社報導，人質家屬及和平倡議者都希望以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）敲定停火協議，以讓2023年10月遭哈瑪斯劫持至加薩的以國人質能夠獲釋。

然而，尼坦雅胡內閣的右翼成員希望把握眼前的機會，占領更多巴勒斯坦土地。此舉可能招致國際社會批評聲浪日益升高。

在這場以國史上最曠日持久的戰爭中，內部爭論已造成國家分裂、私人情誼受損，並在國家最需要凝聚力的時刻削弱團結精神。

在特拉維夫（Tel Aviv）參加和平集會的29歲詩人李威（Emanuel Yitzchak Levi）表示：「要跟觀點不同、支持違反人道罪行的人繼續當朋友、家人，或是好兒子、好兄弟，其實真的很困難。」

「我想，如果他們認為我背叛自己的國家，他們也很難支持我。」

另一方面，36歲新創企業員工柏可（Dvir Berko）等人指責國際組織誇大加薩的饑荒嚴重程度，並稱以國應停止援助，直到剩餘的49名人質獲釋為止。

他說：「巴勒斯坦人民被哈瑪斯控制。是哈瑪斯奪走他們的食物，是哈瑪斯引發這場戰爭，而每一場戰爭都會招致壞事發生。」

他說，他們既然決定發動戰爭，就應該面對後果。

以色列國家安全研究所（Institute for NationalSecurity Studies）7月24日至7月28日針對803名猶太人和151名阿拉伯人進行的民調顯示，略微多數的以國人認為，釋放人質協議遲遲無法達成，哈瑪斯應負起主要責任。

只有24%的以色列猶太人對加薩人道主義狀況感到難過或「非常難過」。

不過，受訪者都力挺以國人質的家屬，即使其中有許多人指控尼坦雅胡是為鞏固自己的政治地位而故意不終結戰爭。

現年70歲的聖經考古學家歐佛（Avi Ofer）長期致力推動以巴之間的和平，他說：「這是我這輩子最糟糕的一段時期」。

「沒錯，哈瑪斯確實是戰犯…這場戰爭在初期確實有其正當性，因為那時候這場戰稱還稱不上是種族滅絕行動。」

人質 戰爭 哈瑪斯

延伸閱讀

「木已成舟」！傳以總理內唐亞胡將無視軍方反對 下令全面占領加薩

哈瑪斯：以色列若開放人道援助通道 就讓紅會治療人質

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