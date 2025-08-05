韓總統辦公室：在韓美同盟基礎上發展韓中關係

韓國外交部長趙顯接受華盛頓郵報專訪時，提及「中國給鄰國造成一些困擾」，並警惕中國的崛起及挑戰，引發外界關注；韓國總統辦公室今天表示，韓方在穩固韓美同盟基礎上，發展韓中關係。

韓國總統辦公室今天就趙顯接受專訪的發言做以上表示，說明趙顯雖然在專訪中提及韓中關係存在的部分問題，但韓方仍會努力發展可對民生及區域內穩定繁榮做出貢獻的韓中關係。

總統辦公室指出，趙顯也強調，韓方持續向相關國家提及與中國溝通交流的必要性，希望外界能注意到這一點。

趙顯日前接受華盛頓郵報專訪時提到，中國與其他鄰國多少有些問題存在，包括中國在南海問題上的所作所為，並評價中國在經濟上發展的太好、太過快速。

趙顯表示，「我們相當警惕中國的崛起及挑戰」，韓國政府希望能與中國維持良好關係，同時也會釋出訊息，希望中國在兩國間及區域內尚未解決的問題上，能遵守國際法規。