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澳洲購艦11艘 日本軍事出口解禁後指標軍售

中央社／ 雪梨/東京4日綜合外電報導

日本今天與澳洲簽署具里程碑意義的軍售協議，將以金額高達100億澳幣為澳洲籌獲下一代軍艦。這是日本自2014年解禁軍事出口、走出戰後和平主義以來，最具分量的軍售。

綜合路透社與法新社報導，這項協議被稱為是日本自二戰以來最大的國防出口案，澳洲將在未來10年支付100億澳元（約新台幣1971億元），籌購一支匿蹤巡防艦艦隊

根據協議，三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）將自2029年起向澳洲海軍供應升級版的最上級（Mogami-class）多用途巡防艦。

這款高度自動化的軍艦，兼具反潛、反艦與防空作戰能力，只需90名官兵就能操作，不到現有艦艇所需人力的一半。

澳洲打算部署這些新型軍艦保衛關鍵的海上貿易路線，以及澳洲北側的印度洋和太平洋航道。中國一直在這些地區增強勢力與活動。

澳洲副總理馬勒斯（Richard Marles）在記者會說：「這對提升我們海軍的投射能力而言至關重要，而保持具影響力的軍力投射，正是戰略挑戰的核心所在。」

對日本而言，這次軍售是在美日同盟之外，努力建立安全關係的另一大進展，目的是尋求對抗中國在亞洲不斷擴張的軍事力量。

日本防衛大臣中谷元在東京的記者會說：「對日本的好處是與澳洲、美國都能強化聯合作戰與共通性。這是日本在國防合作上往前邁出的重大一步。」

得標澳洲購艦案有助讓日本從2016年釋懷，當時澳洲拒絕日本的潛艦，選擇法國潛艦。只是後來澳洲2023年又毀約法國，改依澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），透過美英籌獲核潛艦。

日澳軍售合約中的頭3艘巡防艦將由日本建造，將成為澳洲自AUKUS核潛艦協議以來規模最大的海軍採購案；後續8艘則將由位於西澳州（Western Australia）的奧斯塔公司（Austal）建造。

三菱重工在新聞稿中說：「日本與澳洲的工業廣泛參與這項多用途巡防艦計畫，預計將能強化科技領域的人力資源發展，以及兩國的國防工業基礎。」

澳洲 日本 潛艦

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