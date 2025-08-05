首爾景點新世界百貨遭爆裂物威脅！網友揚言準點引爆 特攻隊急疏散

南韓News1報導，位於南韓首爾明洞的知名觀光景點「新世界百貨」5日接獲爆裂物威脅，一名網友中午時分發文宣稱在該百貨1樓放置爆裂裝置，且將在當地時間下午3時（台灣時間下午2時）引爆，警方獲報隨即出動特攻隊因應，內部也迅速疏散所有顧客與員工。

根據首爾警方，當日中午12時36分左右（台灣時間上午11時36分），有人在南韓網路論壇「DC Inside」發文表示：「千萬別去新世界百貨總店，我昨天真的在1樓設置爆裂物」，貼文內容還提到「將在下午3時（台灣時間下午2時）引爆」。

警方與消防單位在下午1時43分（台灣時間12時43分）接獲後立即趕往現場，並緊急疏散所有顧客與員工。隨後當局出動警察特攻隊搜索可疑爆裂物，並封鎖現場進行全面管制。目前確認連大眾交通工具也無法在新世界百貨總店前停靠。

一名警察相關人士表示：「目前由南大門警察署署長親自指揮現場，進行百貨顧客疏散與現場管制，特攻隊正在搜索是否有爆裂物。」

新世界百貨相關人士則回應：「確實接獲有關爆裂物的通報，所有人員目前皆已完成疏散。」

根據南韓媒體，截至台灣時間下午3時，尚未在館內發現爆裂物。