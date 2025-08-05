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二戰結束80週年 日相石破茂有意發表個人見解

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本首相石破茂今天在參議院預算委員會上提到戰後80年的「訊息」時表示，「我不打算下定論，但我對此抱有強烈意願」，透露可能在日本當年簽署投降書的9月2日發表相關見解。

1945年8月15日，日本宣布無條件投降，到了9月2日，日本代表重光葵在東京灣內的美軍戰艦密蘇里號（USS Missouri）甲板上簽署「降伏文書」，向同盟國無條件投降。

日本富士新聞網（FNN）報導，石破茂表示，「希望仔細思考」發表的時間與方法。

關於發表時機，石破茂說：「8月15日是戰鬥結束的日子，而也有意見認為戰爭實際上結束的時間點是在駛入東京灣的美國旗艦密蘇里號上，簽署投降書」，透露在9月2日發表「訊息」也是選項之一。

「讀賣新聞」4日報導，石破茂4日在眾議院預算委員會表示，有意配合二戰結束80週年，發表包含檢視戰爭在內的首相見解。他答覆立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥的質詢時強調，「暫且不論發表形式，為了避免世人淡忘、為了不再發生戰爭，有必要發表相關訊息」。

石破茂計劃不以經過內閣會議決議的方式，發表「首相談話」，不過仍考慮以某種形式發布個人見解。

日本政府配合戰後50年、60年與70年，歷來均曾發表經過內閣決議的「首相談話」，表明對歷史的認識。石破茂對此表示：「累積非常重要。在這個基礎上，我希望判斷還必須說些什麼…不只是發表感想，更必須認真思考錯在何處、為何（政治）當時無法及時制止。」

石破茂的構想是在承襲過去歷代首相談話精神的同時，檢視軍方失控（日文為暴走）與未能防止平民受害的歷史背景，以個人訊息的名義發表歷史見解。

「朝日新聞」報導，石破茂長年關注安全保障問題，原本就很關心當年日本軍方在戰前與戰爭期間失控的歷史，以及為何軍隊受文人統治的機制未能發揮作用。

石破茂去年秋天就任日相後，曾向周邊人士提到2025年適逢戰後80週年時強調，「這是還有知道戰爭的人仍在世時，最後的關鍵時刻」。他也透露，「為何日本當年走向那場戰爭的問題，至今尚未被充分討論」，透露有強烈意願檢視日本當年邁向戰爭的過程。

然而，報導指出，自民黨內的保守派主張，自安倍談話之後已無需再發表新的戰後談話，尤其是被視為「傾向自由派」的石破茂如果發表新談話，保守派強烈擔憂安倍談話可能會被否定。石破茂考量到自己在黨內的政治基礎相對薄弱，從執政之初以來，就在顧及這些保守派的意向。他考慮保守派的反彈意見，便在今年3月決定不發表「首相談話」。

戰爭 日本 石破茂

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