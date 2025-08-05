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廣島原爆80週年 受害者近3成不記得當年慘事

中央社／ 廣島5日專電

1945年8月美軍對日本廣島市、長崎市各投下1枚原子彈。日本官方統計顯示，截至今年3月，持「被爆者健康手冊」人士的平均年齡為81.13歲，人數減至9萬多人，首度跌破10萬人。對於原爆的記憶，最新民調顯示，已有近3成受害者表示「完全不記得」。

日本朝日新聞、中國新聞（日媒）、長崎新聞這3家媒體針對全國原爆受害者實施民調顯示，對於80年前8月6日美軍對廣島市、8月9日對長崎市投下原子彈的慘事，有的受害者仍記憶猶新，但有27.6%表示「完全不記得」。

這項民調是在原爆受害者全國組織「日本原水爆被害者團體協議會（日本被團協）」等的協助下，從今年1月開始實施調查，獲得來自43都道府縣3564人作答。

對於80年前8月6日廣島市、8月9日長崎市各被投擲一枚原子彈一事，受害者問及是否記得當時的情況，回答「記憶猶新」者占38.8%、回答「完全不記得」者占27.6%。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）的統計顯示，截至今年3月底，持「被爆者健康手冊」人士的平均年齡是86.13歲，人數則是自1975年開始發放手冊以來首度跌破10萬人，為9萬9130人。

原爆發生至今已80年，當時年紀是大人的受害者逐漸凋零，離開人世，年幼者或是還在母胎內的受害者對當年的記憶淡薄，而當時10幾歲的受害者，年紀漸漸高齡化，無法傳述當年的受災經驗。

報導說，原爆歷經80個年頭，受害者身心的傷痕未癒。這項民調問及「是否對健康會惡化等，受輻射影響感到不安」時，回答「會感到不安」者占56.5%。

民調 日本 受害者

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