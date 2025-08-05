敘利亞9月國會改選 阿塞德政權垮台後轉型第一步

敘利亞預計9月中選出新國會，是統治敘國逾半世紀的阿塞德（BasharAssad）政權去年底垮台後的頭一回。這對一些少數族群地區仍陷暴力頻傳的敘國而言恐是一項艱鉅挑戰。

德國之聲（DW）報導，在敘利亞首都大馬士革的新國會預計將有210名議員，較目前成立於今年3月的臨時國會多60席。新國會的3年將是過渡期，需於任期結束前制定、實施新憲法。新國會選舉允許外國觀選員來敘國監督。

據敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）指出，目前不在政府控制下地區，例如庫德族掌控區和近期因暴力動亂而動盪不安、以德魯士族（Druze）為主的斯威達省（Sweida），仍會依照人口比例分配國會席次。

杜賓根大學（University of Tuebingen）政治學者巴席賽（Sarah Bassisseh）表示，國會改選得以舉行，確實是一歷史性時刻，「敘利亞正處於一個艱難轉型階段。但現在擁有新的選舉制度，讓許多敘利亞人燃起希望，即便他們也明白選舉伴隨不少挑戰，尤其是小型宗派與族群對政府普遍失去信任的情況」。

巴席賽強調，現任臨時總統總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）必須設法讓這些族群相信，這次選舉是公開透明且具正當性。

中東問題專家、現任艾福特大學（University ofErfurt）歷史教授榭伯勒（Birgit Schaebler）也持相似觀點。

她舉阿塞德政權時期的作法與即將到來的選舉比較，指前總統阿塞德治下，2/3的國會席次自動歸給執政的復興黨（Baath Party）及其盟友，「這代表他們永遠不可能輸，國會實權也相對薄弱，淪為一個討論會所，主要負責為總統的政令蓋章通過」。

如今國會結構將出現調整。儘管相關細節尚未明朗，但新國會將有140名國會議員透過各地方選委會，以民主程序選出，剩下70席則由臨時總統夏拉指派。

然而夏拉對選舉的高度影響力在敘利亞引發極大爭議，尤其是並非所有公民與族群都相信他已真正切割過去與激進伊斯蘭主義的聯繫。夏拉所率的沙姆解放組織（HTS），過去與蓋達（Al Qaeda）恐怖組織有牽連。

巴席賽表示現在整個臨時政府，也都是由夏拉的親信所組成。

此外，140席非由夏拉指派的國會議員也並非直選，而是由地方選舉委員會指派，縱然標榜「民主程序」，外界對於選舉能否真正反映民意也普遍抱持懷疑。

然榭伯勒有不同看法，認為歷經14年內戰、基礎設施與物流系統遭重創下，舉行直選有難度。她說即令近期德魯士族控制區動盪，夏拉仍選擇不延後選舉，「這可視為一積極信號」。

但榭伯勒也說，新政府近來因動盪大失民心，夏拉指派70席議員後能否讓他重新凝聚信任，將是關鍵。