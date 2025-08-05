倖存者還原廣島原爆煉獄景象！活人燒到剩眼睛 用畚箕撿屍塊

1945年8月6日上午8時15分，美軍在日本廣島投下人類史上第一顆原子彈，爆炸當場奪走7萬條人命。今年適逢二戰屆滿80周年，多位韓籍原爆倖存者接受英國廣播公司（BBC）訪問，還原當年親眼所見的駭人景象：有人被燒得全身幾乎融化，只剩下眼睛依稀可辨；更因大量零碎殘肢，不得不改用畚箕收屍。

現年88歲的李貞順（Lee Jung-soon，音譯）當時還是小學生，當天正準備去上學，卻被父親緊急叫回來：「他衝回家說要立刻撤離。」她回憶當時街上屍體成堆，震驚之餘只記得自己不停哭泣，「就只是哭、一直哭。」

這場原爆威力相當於1萬5000噸炸藥，廣島市瞬間陷入火海，當時全市約42萬人。李貞順說，她目睹許多屍體「幾乎整個身體都燒到融化，只剩下一雙眼睛可以辨識」，場面恐怖難忘，「原子彈……那是如此恐怖的武器」。

另一位83歲倖存者沈鎮泰（Shim Jin-tae，音譯）指出，當時在日本被視為二等公民的韓國人，在清理遺體的過程中往往擔任最致命且骯髒的任務。起初他們用擔架運送屍體，但很快屍體多到只能用畚箕將屍塊鏟起、在學校操場焚燒。他說：「當時大多是韓國人在做這些事。戰後清理和軍火相關的工作幾乎都是我們做的。」

根據韓國原爆倖存者協會（Korean Atomic Bomb Victims Association）資料，當時約有14萬名韓國人居住在廣島，多數是因殖民統治下的強迫動員或求生所迫前往日本。原爆發生後，約4萬名韓人當年死亡，韓人死傷比率高達57.1%，遠高於全體平均的33.7%。當時日本人多數可逃往親戚家，缺乏地方關係的韓國人只能留在廣島，長時間暴露在輻射塵之下，且幾乎得不到醫療照護。

爆炸之後，回到韓國的倖存者並未受到善待。他們被視為不祥之人，如麻風病患遭到社會歧視。有些人身上傷痕累累，臉部與背部嚴重燒灼，只剩眼睛清晰可見，甚至被村民拒絕婚配與接納。李貞順坦言：「那些燒傷嚴重或極度貧困的人，生活非常辛苦，被當成怪物一樣看待。」李貞順則罹患皮膚癌、巴金森氏症和心絞痛。

原爆的折磨更延續到了第二代。李貞順的兒子李浩昌（Ho-chang Lee，音譯）被診斷罹患腎臟衰竭，目前接受透析，正在等待腎移植。李浩昌說：「我相信這是輻射暴露造成的，但誰能證明呢？需要基因檢測，耗錢又耗心力。」

同為倖存者二代的韓金順（Han Jeong-sun，音譯）罹患股骨缺血性壞死，幾乎無法行走，其長子出生便患有腦性麻痺。她說，婆家責怪她「生出殘疾的孩子，自己也殘疾」，並將她趕出家門，「那段時間簡直像地獄。」

多年來，倖存者爭取權益卻遲無下文，直到2019年韓國政府才首次發布調查報告。即便如此，官方仍要求二、三代倖存者提供遺傳證據，才能認定其身份。李貞順憤怒表示：「我的病就是證據，我兒子的殘疾就是證據。這種痛苦會一代一代傳下去，可是他們卻不承認。」

今年7月12日，日本廣島市政府首次派官員造訪韓國倖存者聚居地韓國陜川，為紀念碑獻花。陜川又稱為「韓國的廣島」，當時在廣島的韓國人大多出身陜川，數十名原爆倖存者返韓後也回到家鄉。