澳洲採購日本巡防艦 日媒：記取教訓、客製化營銷

澳洲海軍下一代護衛艦將是「日本製造」。日媒報導，日本這次達成總額將近1兆日圓的首次艦艇出口，關鍵在於記取過去失敗經驗，抓準買方需求進行客製化，積極推銷。若能藉由出口帶動日本防衛產業成長，有助提升日本防衛力。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，澳洲將向三菱重工業公司採購11艘「最上級」巡防艦，藉此升級海軍艦隊。

「最上級」巡戰艦是先進的匿蹤巡防艦，配備多種強大火力的武器。馬勒斯表示，這11艘最上級巡防艦將取代澳洲老舊的安扎克級（Anzac-class）巡防艦艦隊，首艘新艦預計2030年正式服役。

日本經濟新聞報導，澳洲政府在最後階段，把候補採購對象縮小到日本的「最上級」改良巡防艦，以及德國製的巡防艦。德國的提案價格低於日本。澳洲政府內部有人主張應該採購日本艦，以深化雙方安全保障合作，另一方面也有人主張應該優先考量成本。

報導稱，日本艦艇最終能夠勝出，關鍵在於日本不是單純出售自衛隊現役使用的艦艇，而是考慮到澳洲的需求，提出可以搭載澳洲希望的飛彈等裝備，和澳洲共同開發一個「改良型」方案。

成本方面，「最上級」巡防艦最大的優勢是所需人力較少，透過自動化，比起傳統艦艇需要160人，最上級只要90人，減少約4成。日本政府防衛裝備廳與三菱重工的高層在簡報中強調，「由於能減少人員編制，整體可以降低成本。」

除此之外，日本也向美國爭取支持，防衛大臣中谷元今年3月和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）會談時，請求美方支持日本艦艇出口澳洲，表示日本出口的艦艇會搭載美製飛彈等裝備，對美國也有利。

報導指出，日本這次「官民一體」積極推銷，是記取2010年代軍售澳洲失敗的經驗。當時澳洲希望引進海上自衛隊的「蒼龍級」潛艦，但最後選擇向法國採購。日本政府事後分析，日本沒有相關出口經驗，沒辦法立即回應澳洲關切的問題，是失敗主因。

記取上次教訓，這次從澳洲一開始對日本巡防艦感興趣，政府就和民間聯手營銷，透過海上自衛隊的訓練機會，讓澳洲看到艦艇實物，三菱重工也在澳洲設立了辦公室。

日澳接下來將敲定協議細節，預計2026年初正式簽署最終合約。澳洲計劃投入100億澳幣（約1兆日圓，新台幣2033億元）建造11艘新型巡防艦，前3艘將在澳洲以外地點建造，其餘的在澳洲西南部的造船廠建造。對於日本而言，這將是前所未有的大規模出口經驗。

日本的防衛裝備品過去常被批評為「品質雖然好，但是缺乏價格競爭力，以及配合對方需求的提案能力。」截至目前為止，唯一成功出口的是向菲律賓出口警戒管制雷達。

面對中國在太平洋部署航空母艦等軍事力量，日本的安保環境日益嚴峻。日本視澳洲為海洋防衛戰略夥伴，雙方合作已經提升至「準同盟」的水準。未來若使用相同艦艇，在訓練與維修方面也能加強緊密合作。

報導指出，為了維持對中國的嚇阻力，日、美、澳的安保合作愈來愈重要，這次日本巡防艦出口澳洲，可被視為3國為了維護印太地區和平的合作象徵。