6米高雕塑萬國宮前揭示塑膠危機 談判場外最大亮點

《全球塑膠公約》最終談判今起在聯合國歐洲總部、瑞士日內瓦的萬國宮登場。會場外，來自加拿大的知名藝術家兼環境倡議者班傑明‧馮黃（Benjamin Von Wong），於聯合國廣場打造一座高達6公尺的巨型雕塑《沉思者的負擔》（The Thinker’s Burden），以藝術語言對塑膠汙染危機提出警示與省思，成為本屆談判期間場外一大亮點。

班傑明的作品設置在萬國宮談判大廳對面的日內瓦著名地標「斷椅」旁，以雕塑家羅丹的《沉思者》為靈感，沉思者一隻手握著塑膠，另一隻手抱著嬰兒，坐在地球母親雕塑上，周圍纏繞著DNA鏈，警示著塑膠分解後的微粒與有毒化學物質，正滲透人體、改變生理機能，甚至可能透過遺傳影響下一代。

班傑明及其設計團隊將在談判期間的每一天，將回收的塑膠廢棄物逐日添加進裝置中，讓塑膠垃圾逐漸淹沒這座雕像，象徵全球若持續對塑膠汙染問題「坐視不管」，將導致人類與地球一同被毒物與汙染吞噬。

班傑明接受本報採訪指出，過去十年致力於提升大眾對塑膠汙染的意識，但逐漸體認到，若要促成實質改變，必須直接與決策者對話。因此，他選擇在全球代表齊聚的日內瓦，透過藝術的力量介入這場關鍵對話。

他說，此次行動並非受到任何官方機構邀請，而是他個人發起的倡議。從尋求許可、募集資金到號召志工，花了6個月的時間規畫、設計與製作，每一步都充滿挑戰。他希望藉由這個獨立的藝術計畫，為談判注入新的視角，促使各方超越歧見，共同為解決塑膠危機及其引發的健康問題採取行動。

班傑明也曾以16.8萬根吸管建造裝置，生動描繪海洋塑膠問題，也曾在奈洛比聯合國環境大會期間，搭建「巨型塑膠水龍頭」裝置，象徵關閉塑膠汙染源頭，成為推動全球塑膠公約的重要象徵。這次，他期望藉由《沉思者的負擔》創造一座「環境紀念碑」，如同自由女神象徵自由一般，成為全球面對塑膠危機的共同語言與視覺象徵。