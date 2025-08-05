塑膠公約談判日內瓦登場 公民團體場外集結高喊「減塑」

《全球塑膠公約》第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）今起至14日，在瑞士日內瓦舉行。來自170多個國家代表齊聚日內瓦，吸引約3500人與會，規模創歷屆新高。來自世界各地的數百名公民與公民團體，昨齊聚會場外倡議「減少塑膠生產」，呼籲制定一部具有法律約束力且雄心勃勃的公約，將人民與地球置於企業利益之上。

《全球塑膠公約》今起在聯合國歐洲總部、瑞士日內瓦萬國宮舉行，台灣時間今天下午4時舉行開幕大會，晚上7時舉行開幕記者會。

儘管台灣並非聯合國會員國，無法參與正式談判，環境部仍派出觀察團全程參與，隨時關注條文發展與產業影響。長期關注環境與永續議題的聯合報也派記者前往日內瓦，即時報導全球塑膠公約談判進度。

「減少塑膠汙染」、「別再加速我們的毀滅」、「我們要強而有力的條約」，來自全球各地五六百名公民團體與個人昨在開會前夕，齊聚聯合國廣場高喊口號，身穿黃色、紅色與橘色衣服，象徵這場危機的迫切性與塑膠過度生產所帶來的威脅，而這些塑膠大多來自化石燃料。

此次倡議由綠色和平瑞士分部、「擺脫塑縛聯盟」（Break Free from Plastic）等組織共同發起，聯手呼籲各國正視塑膠與氣候危機之間的結構性關聯。綠色和平組織全球塑膠公約談判代表團負責人福布斯（Graham Forbes）受訪指出，面對日益惡化的塑膠危機，訂定強而有力的條約，刻不容緩。

「除非你從源頭停止生產這麼多塑膠，否則永遠無法終結塑膠污染。」福布斯強調，有效的《全球塑膠公約》應具三大核心，包括大幅削減塑膠總產量、禁止有毒化學添加物、並提供充足資金以確保公正轉型。

綠色消費與循環經濟專家喬埃爾·艾漢（Joëlle Hérin）表示，塑膠生產預計在2050年前成長3倍，唯有終結塑膠時代，才能保護我們的健康、社區與地球，「若不設定全球減塑目標，這項公約註定失敗」。

瑞士慈善組織「加利福基金會」代表洛麗安·崔莫拉（Laurianne Trimoulla）指出，上屆談判有多達221名來自化石燃料與石化產業的遊說人士參與談判，人數超越所有代表國成員，日內瓦是原油與石化貿易的主要樞紐，這次的遊說人數可能還會更多，「少數企業的利益，影響著全球數十億人的生活」，呼籲全球共同關注，現在就需要一部堅實且具有法律約束力的公約。

根據聯合國大會公布的議程，會議預將於台灣時間今天下午4時正式揭幕、晚上7時開幕記者會，隨即展開各工作小組協商。大會目標在8月8日前彙整成單一文本，於8月9日提交全體會議審議，法律起草小組則預計最遲在8月13日完成草案，以便在8月14日閉幕前提交最終案文供委員會審定。