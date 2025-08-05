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巴西前總統違反使用社群媒體禁令 法官下令軟禁

中央社／ 巴西利亞4日綜合外電報導

巴西法官以違反使用社群媒體禁令為由，將前總統波索納洛（JairBolsonaro）軟禁在家，此舉加劇了法院與這位被控策劃政變的極右翼政治人物間的緊張對峙。

法新社報導，美國總統川普盟友波索納洛目前正在最高法院受審，他被控密謀推翻現任總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva）所贏得的2022年大選結果，圖謀自己能繼續掌權。

70歲的波索納洛上個月遭控試圖透過他的兒子和盟友在網路上分享的激烈言論來干擾審判，並被勒令戴上腳鐐、禁止使用社群媒體。根據禁令，第三方不得分享他的公開言論。

波索納洛的支持者昨天在巴西各地舉行聲援集會，其中在里約熱內盧（Rio de Janeiro）的一場，他的盟友無視法院命令，在會場上直播波索納洛與兒子的通話。

最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）對此做出強烈反應，今天聲明司法制度不會允許被告因為他的「政治和經濟實力」而「愚弄司法」。

莫瑞斯批評波索納洛「屢次未能遵守」法院的限制令，下令將他軟禁在位於首都巴西利亞（Brasilia）的自家中。

法官也禁止這位任期2019至2022年的前總統會見除了律師以外的訪客，也禁止他使用任何手機。

法新社指出，法官的這些新措施，預料將引發華府的強烈不滿。

法官 波索納洛 社群媒體

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