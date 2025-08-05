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加薩人道慘況曝！180人餓死「半數是小孩」 裹屍布都沒了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加薩南部汗尤尼斯4日大批巴勒斯坦人等待公益組織發放食物。路透
加薩南部汗尤尼斯4日大批巴勒斯坦人等待公益組織發放食物。路透

路透報導，加薩人道危機持續惡化，加薩衛生部門4日通報過去24小時有5人因饑餓或營養不良死亡，以哈戰爭迄今餓死人數攀升至180人，其中93人為孩童。由於每日死亡人數激增，當地伊斯蘭喪葬儀式用的裹屍布短缺，民眾只能用毛毯包裹遺體。聯合國警告，加薩恐正步入全面飢荒，空投物資遠遠不足，應立即大幅擴大陸路援助。

根據加薩衛生部門，4日至少40名巴勒斯坦人死於以色列槍擊或空襲，其中10人是在美國支持的加薩人道基金會（GHF）援助站附近遭射殺。聯合國統計，GHF於5月開始營運以來，已有超過1000人在試圖領取援助時喪命，其中多數是在以軍活動區域被射殺。

40歲巴勒斯坦男子薩里（Bilal Thari）4日在加薩市西法醫院（Al Shifa Hospital）等待領取死者遺體時痛批，「每個去那邊的人，不是帶著麵粉回來，就是被抬著或受傷回來，沒人是完好回來的。」

3日，至少13人在北加薩齊基姆（Zikim）關口等待援助時遭以軍開火喪生，還有在中南部援助點遭槍擊的其他死者，也都被以各式棉被、毯子臨時包覆，許多家屬表示無法為親人舉行體面的葬禮。

加薩人道危機已持續數月。自戰爭爆發以來，加薩每天實際進入的援助數量遠低於需求。聯合國表示，若要滿足當地人口基本生存，應每日有600輛援助卡車進入，但目前距離此目標仍遠。

人道 死亡 聯合國 以色列 巴勒斯坦

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