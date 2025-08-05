英國軍情五處首位女首長芮明頓辭世 享壽90歲

英國「軍情五處」（MI5）今天宣布，領導這個國內情報安全部門的首位女首長芮明頓（Stella Rimington）辭世，享壽90歲。

法新社報導，芮明頓於1992年到1996年領導軍情五處，大眾普遍認為英國演員茱蒂丹契（Judi Dench）在「詹姆士龐德」（James Bond）電影中飾演的特務上司M一角靈感來自於芮明頓。

芮明頓是首位公開姓名的軍情五處首長。在她於1992年獲任命之前，英國當局從未公布軍情五處首長身分或照片，因此當時她的身分一公開就引發媒體熱切報導。

軍情五處現任首長麥卡勒姆（Ken McCallum）在聲明中說：「身為全球情報機關首位公開身分的女性首長，史特拉（芮明頓名）女爵士打破了長期存在的天花板，是彰顯領導階層多元性有多重要的顯著例子。」

芮明頓的家屬透過聲明表示：「她在摯愛家人和愛犬陪伴下辭世，直到最後一刻都堅持過著自己熱愛的生活。」

芮明頓1935年5月13日出生在倫敦南部的南諾伍德區（South Norwood），曾陪伴身為外交官的丈夫前往印度，起初在英國駐德里大使館擔任兼職打字員，後來於1969年加入軍情五處成為全職員工。

軍情五處表示，芮明頓被暱稱為「家庭主婦超級間諜」，曾參與反顛覆、反間諜、反恐等各種任務。

根據聲明，在她領導下，軍情五處「經歷了影響深遠的轉變」，例如搬遷總部，以及制定更公開的政策，讓大眾更瞭解軍情五處的工作，包括啟動一項將軍情五處檔案發布於英國國家檔案館（The NationalArchives）的計畫。

但芮明頓退休後於2001年出版回憶錄「公開的秘密」（Open Secret），隨即引發爭議，有些人指責她叛國，軍情五處也試圖阻止這本書出版。

芮明頓當時接受「衛報」（The Guardian）訪問時說：「這讓人頗受打擊，因為你突然就從圈內人變成圈外人，很讓人震驚…（但）我從來就不是一個聽到槍聲就撤退的人。」

另一名女性曼寧漢－布勒（Eliza Manningham-Buller）於2002年到2007年執掌軍情五處。今年6月，梅特維利（Blaise Metreweli）獲任命為英國首位領導對外情報機關「軍情六處」（MI6）的女性。