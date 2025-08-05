快訊

美國務院前顧問爆：我駐處月花6萬美元 雇川普官員恐不歡迎的遊說團

周四立秋！當天忌悲傷、別吃西瓜、多吃「這個」才能旺整年

Windows「記事本」失控！多了AI功能愈來愈肥 他批：慘淪Copilot廣告平台

冷戰陰影再起？川普出動核潛艦3天後俄方回應：停止履行中程飛彈條約

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2018年，當時的美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）在布宜諾斯艾利斯G20峰會會晤。路透
2018年，當時的美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）在布宜諾斯艾利斯G20峰會會晤。路透

紐約時報4日報導，美國總統川普8月1日下令部署2艘核潛艦，回應俄羅斯前總統麥維德夫挑釁言論。時隔3天，俄羅斯外交部4日宣布，不再履行已失效的中程核飛彈條約（I.N.F. Treaty）。此舉引發西方憂慮重返冷戰式的軍備競賽。

俄羅斯外交部聲明，莫斯科「認為不再受到自我限制的約束」，這些限制原先出於中程核飛彈條約。聲明也提到，隨著美國及其盟友逐步在歐洲與亞洲部署中程飛彈，俄方所謂「單方面中止部署類似武器的凍結措施」已不再具備條件。

美國國防部4日尚未回應。不過，華府曾指控莫斯科早在十幾年前就已違反該協議，俄軍2024年就曾發射新型中程彈道飛彈榛果樹（Oreshnik）攻擊烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）。

中程核飛彈條約於1987年簽署，時任美國總統的雷根（Ronald Reagan）與蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）同意禁用並銷毀射程在500到5500公里的所有核子和傳統飛彈。2014年起，美國多次指控俄羅斯違反條約，但莫斯科當局否認。2018年時任美國總統的川普以俄方違反條約為由，終止這項條約，並於2019年正式退出。

隨著俄羅斯停止履行該條約，西方擔憂冷戰式軍備競賽重演。在這種競賽背景下，俄羅斯可攜帶核彈頭的高速飛彈，幾分鐘內可能攻達歐洲各國首都，幾乎無預警也難以防禦。俄媒甚至誇口，榛果樹飛彈15分鐘就能打擊美軍位於德國的拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）。

事實上，美國退出該條約之際，華府早已是遵守該協議的唯一一方。當時五角大廈對該條約的限制日益感到不安，因為若持續遵守，美方將無法在亞洲部署任何中程飛彈，而這對於防衛台灣至關重要。

根據紐時報導，美俄目前僅存的軍控協議為「新削減武器戰略條約」（New START Treaty），但俄羅斯總統普亭已在2023年宣布暫停履行。該條約預定2026年到期。

潛艦 冷戰 俄羅斯 彈道飛彈 美國國防

延伸閱讀

川普關稅收入破4.5兆⋯美財政補擬普發現金！網憂：將陷通膨螺旋

紐時點名「台美關係異常緊張」…川普恐加徵晶片關稅！網：加就加看誰先GG

川普政策效益…稅收增加了 華府部分人士擬普發現金

川普干擾Fed人事 牽動美元

相關新聞

「木已成舟」！傳以總理內唐亞胡將無視軍方反對 下令全面占領加薩

以色列總理內唐亞胡據報本周告訴多位部長，他將尋求內閣支持一項全面占領巴勒斯坦加薩走廊的計畫，但以軍內部仍有反對意見。

冷戰陰影再起？川普出動核潛艦3天後俄方回應：停止履行中程飛彈條約

紐約時報4日報導，美國總統川普8月1日下令部署2艘核潛艦，回應俄羅斯前總統麥維德夫挑釁言論。時隔3天，俄羅斯外交部4日宣...

過半數德國人不願為國而戰 59%受訪者不願拿起武器

英國電訊報4日發自德國柏林的報導，根據一項調查，近三分之二的德國人表示「可能不會」為保衛祖國而戰，這對德國政府重新武裝的...

伊朗設國防委員會 力拚軍武

在六月以伊十二日戰爭後，伊朗國營媒體報導，伊朗最高安全機構三日批准設立國防委員會。伊朗外長阿拉奇也在接受伊朗學生通訊社訪...

泰柬邊境會議 會前一度傳火藥味

泰國和柬埔寨安全高官四至七日在馬來西亞展開一般邊境委員會（ＧＢＣ）會議，兩國在初步會談後，七日將舉行正式防長會議。泰柬四...

廣島原爆80年紀念 日官員：台灣將首度出席

日本官員四日說，台灣、巴勒斯坦及白俄羅斯等國家及地區代表將出席六日的廣島原爆八十周年紀念活動。這次參與國家及地區將創新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。