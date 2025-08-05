冷戰陰影再起？川普出動核潛艦3天後俄方回應：停止履行中程飛彈條約

紐約時報4日報導，美國總統川普8月1日下令部署2艘核潛艦，回應俄羅斯前總統麥維德夫挑釁言論。時隔3天，俄羅斯外交部4日宣布，不再履行已失效的中程核飛彈條約（I.N.F. Treaty）。此舉引發西方憂慮重返冷戰式的軍備競賽。

俄羅斯外交部聲明，莫斯科「認為不再受到自我限制的約束」，這些限制原先出於中程核飛彈條約。聲明也提到，隨著美國及其盟友逐步在歐洲與亞洲部署中程飛彈，俄方所謂「單方面中止部署類似武器的凍結措施」已不再具備條件。

美國國防部4日尚未回應。不過，華府曾指控莫斯科早在十幾年前就已違反該協議，俄軍2024年就曾發射新型中程彈道飛彈榛果樹（Oreshnik）攻擊烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）。

中程核飛彈條約於1987年簽署，時任美國總統的雷根（Ronald Reagan）與蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）同意禁用並銷毀射程在500到5500公里的所有核子和傳統飛彈。2014年起，美國多次指控俄羅斯違反條約，但莫斯科當局否認。2018年時任美國總統的川普以俄方違反條約為由，終止這項條約，並於2019年正式退出。

隨著俄羅斯停止履行該條約，西方擔憂冷戰式軍備競賽重演。在這種競賽背景下，俄羅斯可攜帶核彈頭的高速飛彈，幾分鐘內可能攻達歐洲各國首都，幾乎無預警也難以防禦。俄媒甚至誇口，榛果樹飛彈15分鐘就能打擊美軍位於德國的拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）。

事實上，美國退出該條約之際，華府早已是遵守該協議的唯一一方。當時五角大廈對該條約的限制日益感到不安，因為若持續遵守，美方將無法在亞洲部署任何中程飛彈，而這對於防衛台灣至關重要。

根據紐時報導，美俄目前僅存的軍控協議為「新削減武器戰略條約」（New START Treaty），但俄羅斯總統普亭已在2023年宣布暫停履行。該條約預定2026年到期。