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「木已成舟」！傳以總理內唐亞胡將無視軍方反對 下令全面占領加薩
以色列總理內唐亞胡據報本周告訴多位部長，他將尋求內閣支持一項全面占領巴勒斯坦加薩走廊的計畫，但以軍內部仍有反對意見。
以色列時報引述希伯來語媒體報導，就在以國政府準備討論加薩戰事未來走向之際，內唐亞胡的語氣出現了顯著轉變。幾位部長表示，內唐亞胡在私下談話中使用了「占領走廊」一詞，描述他擴大加薩軍事行動的構想。
網媒Ynet引用一位接近內唐亞胡的資深官員表示：「木已成舟，我們將全面占領加薩走廊。」
該官員補充說：「即使在人質被扣押的地區也會展開行動。如果參謀長不同意，就應該辭職。」據報，以色列國防軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）中將反對占領加薩走廊的提案。
以軍目前控制了約75%的加薩走廊，但根據新計畫，軍方預計還將占領其餘區域，將整個加薩地帶完全納入以色列掌控。
目前仍不清楚此舉將對加薩數百萬平民及在人道組織造成何種影響，但以軍已表態反對全面接管。軍方評估認為，徹底清除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的所有基礎設施可能需時數年。此外，若部隊逼近人質被扣押地點，恐導致人質遭到處決。
第12頻道新聞3日報導，以國安全內閣內部在是否全面占領加薩上出現分歧，內唐亞胡與國防部長卡茨（Israel Katz）據稱仍未做出決定。但內塔尼亞胡4日稍早表示他將召集內閣，向以軍下達後續戰事行動的指示。
據報導，以國內閣上周已開始討論全面占領加薩走廊的可能性。一些媒體甚至指出，吞併部分區域也列入考量之中。若最終做出決定，以軍將進入尚未部署的加薩地區，包括一些被認為關押人質的區域。
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