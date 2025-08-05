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紐時：俄羅斯規模8.8強震 核潛艦基地碼頭受損

中央社／ 舊金山4日綜合外電報導

「紐約時報」今天報導，衛星影像顯示，俄羅斯遠東地區上週發生數十年來最強的地震之一後，當地一處核潛艦基地輕微受損。

根據商業衛星公司「星球實驗室公司」（PlanetLabs）昨天拍到的衛星影像，位於堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的俄羅斯太平洋艦隊重要基地之一里巴奇（Rybachiy）潛艦基地的一個浮動碼頭看似嚴重受損。碼頭有一部分似乎已與繫泊處脫離。

目前沒有觀察到其他嚴重受損；包括5艘潛艦在內，還有數艘船艦停泊在附近碼頭。目前尚無關於里巴奇潛艦基地受損的官方聲明，俄羅斯媒體也隻字未提。負責監控核設施的國際機構並未通報當地輻射程度有升高情況。

里巴奇的一些浮動碼頭是全新的。根據軍方說法，自俄羅斯2022年揮軍全面入侵烏克蘭以來，里巴奇基地至少啟用並安裝了兩處新碼頭。

里巴奇基地建於蘇聯時期，地點在一處海灣內部，以防船艦遭到數英里外的外海巨浪與風暴侵襲。

雖然里巴奇基地的數個碼頭看似沒有受損，但一處碼頭有遭地震掀起的海嘯損毀的跡象。

利用開源數據研究俄羅斯軍方的研究團體「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team）回應評估要求時向紐時表示：「這不太可能影響基地戰備狀態，而且修復碼頭的成本可能不會很高昂。」

俄羅斯遠東地區7月30日發生規模8.8地震，在太平洋掀起海嘯波浪，並在全球各地觸發警報，震央就位於距離里巴奇基地約129公里處。

碼頭 潛艦 地震 俄羅斯

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