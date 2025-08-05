因應中國海軍實力 澳洲宣布向日採購11艘巡防艦

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，澳洲將向三菱重工業公司（Mitsubishi Heavy Industries）採購11艘最上級（Mogami-class）巡防艦，藉此升級海軍艦隊。

法新社報導，馬勒斯盛讚這項價值達60億美元（約新台幣1810億元）的協議，並說：「顯而易見的，這是日本和澳洲史上最大規模的國防工業協議。」

澳洲2023年宣布大規模軍事重組，轉向聚焦遠程打擊能力，以提升因應中國海軍的實力。

最上級戰艦是先進的匿蹤巡防艦，配備多種強大火力的武器。

馬勒斯表示，這11艘最上級巡防艦將取代澳洲老舊的安扎克級（Anzac-class）巡防艦艦隊，首艘新艦預計2030年正式服役。

馬勒斯說，最上級巡防艦「是次世代船艦，具有匿蹤能力，並有32個可以發射遠程飛彈的垂直發射管」。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示，這批巡防艦能夠發射長程戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，「採購這些匿蹤巡防艦將使我們海軍更強大、更具殺傷力」。