以色列傳將完全占領加薩 對人質遭俘地區採軍事行動

中央社／ 耶路撒冷4日綜合外電報導

以色列總理辦公室消息人士今天告訴耶路撒冷郵報（The JerusalemPost），總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已決定完全占領加薩走廊，包括在人質被俘區展開軍事行動。

耶路撒冷郵報的報導指出，總理辦公室已向以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）中將傳達訊息：如果你不同意此決定，就應該辭職。

這項宣布是在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）、以色列和調解方於卡達首都杜哈（Doha）進行數個月談判，試圖達成停火與人質協議之後做出的。

哈瑪斯要求，唯有數百輛援助卡車進入加薩走廊（Gaza Strip）後，該組織才會重返談判桌。國際間正加強努力，試圖以繞過哈瑪斯的方式向加薩運送物資。

總理 哈瑪斯 以色列

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