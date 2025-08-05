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廣島原爆80年紀念 日官員：台灣將首度出席
日本官員四日說，台灣、巴勒斯坦及白俄羅斯等國家及地區代表將出席六日的廣島原爆八十周年紀念活動。這次參與國家及地區將創新高，台灣及巴勒斯坦首度出席。
一九四五年八月六日美國在日本廣島市投下一枚原子彈，三天後美國在日本長崎市投下第二枚原子彈。廣島市官員說，來自一二○個國家及地區的代表將出席這次紀念活動，歐盟也派員參與。但俄羅斯、中國大陸和巴基斯坦等擁核國並未列入出席名單。
廣島市今年未特別挑選或邀請外國代表，而是「通知」所有國家及地區將舉辦活動。日媒此前報導，廣島市政府表示，今年原爆紀念活動出席國家及地區數量將打破二○二三年的紀錄。
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