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泰柬邊境會議 會前一度傳火藥味

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

泰國柬埔寨安全高官四至七日在馬來西亞展開一般邊境委員會（ＧＢＣ）會議，兩國在初步會談後，七日將舉行正式防長會議。泰柬四日形容邊境局勢平靜，但會議前夕一度充滿火藥味，柬埔寨國防部三日聲稱泰軍計畫進攻，泰軍隨後否認。

這次會議在東協（ＡＳＥＡＮ）輪值主席國大馬首都吉隆坡召開，旨在緩和泰柬邊境緊張，大馬國防部發言人證實兩國四日已開始談。泰國代理國防部長納塔彭上周說，這場會議意義非凡，提供雙方機會共同探索如何舒緩緊張、解決邊境安全問題。

泰柬七月廿四日爆發五天邊境衝突後，柬埔寨總理洪馬內和泰國代理總理普譚在大馬達成停火協議，兩人同意舉行邊境委員會會議作為協議一環。應泰國要求，這次會議從一天延長至四天。

路透四日報導說，泰柬脆弱的休戰仍維持。柬埔寨國防部發言人三日則曾指稱，根據柬方情報，泰軍正計畫對柬泰邊境多個區域發動大規模軍事進攻，泰方還向附近的素輦省居民發布撤離令。泰軍隨後否認進攻傳言，表示未下令居民撤離。

泰柬這次停火是由大馬總理安華居中斡旋，美國總統川普也以關稅當籌碼對雙方施壓。泰國政府聲明，大馬、美國和中國大陸的觀察員都將參與七日的泰柬防長會議。彭博資訊四日報導，這次會議也可能討論為了爭議邊境地區，可能建立更廣泛的東協監督機制。

東協臨時軍事觀察團已抵達柬泰邊境衝突地區監督停火協議執行；該觀察團由大馬、印尼、寮國、緬甸、菲律賓、新加坡、越南七國軍官組成，將在前線停留兩周。這是繼七月卅日多國軍官首次視察後，再次進行跨國監督行動。

泰國政府發言人吉拉育四日說，截至當天上午邊境整體局勢穩定，泰國邊境七省均沒傳出暴力衝突，邊境部隊維持存在並依指定規畫行動，維護泰國主權和公眾安全。

泰國 軍人 柬埔寨 馬來西亞

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