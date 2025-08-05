伊設國防委員會拚軍武 伊外長：沒正式停火協議 每件事都有可能

在六月以伊十二日戰爭後，伊朗國營媒體報導，伊朗最高安全機構三日批准設立國防委員會。伊朗外長阿拉奇也在接受伊朗學生通訊社訪問時指稱，以伊沒有確立停火，每件事都能恢復，「他們能恢復、我們也能」，沒有正式停火協議，所以每件事都有可能。他並堅稱，對伊朗政府而言，持續提煉濃縮鈾不可或缺。

阿拉奇坦言，德黑蘭一大部分核能力在以軍六月行動中受損，但伊朗仍可重建核設施。他說，儘管喪失在福爾多、納坦茲核設施的許多先進離心機，「我們仍有能力提煉濃縮鈾」。

伊朗外交部發言人貝卡伊四日在記者會說，將在任何可能舉行的談判，要求美國對六月攻擊伊朗和平的核設施負責，就該次「軍事侵略」索賠。被問到是否會與美國直接會談，貝卡伊說「不會」。

伊媒報導，前述新的國防委員會將由三個政府部門首長、武裝部隊高階指揮官和相關部會組成，由總統主持，以集中方式審查國防計畫，以提升伊朗武裝部隊能力。路透三日報導說，這場以伊戰爭是伊朗自一九八○年代與伊拉克的兩伊戰爭以來最嚴峻軍事挑戰。

伊朗國會經濟委員會三日也重啟延宕已久的計畫，將不斷貶值的國家貨幣「里亞爾」去掉四個零，作為簡化金融交易的一環。該法案還須經國會通過和憲法監護委員會批准。伊朗正面臨通膨失控、貨幣大貶和國際制裁等經濟挑戰。

另外，以媒耶路撒冷郵報日前報導，伊朗武裝部隊總司令哈塔米對國營媒體說，來自以色列的威脅仍持續存在，但伊朗的飛彈及無人機力量依然屹立不搖。