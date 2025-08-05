白宮：印買俄石油 等同資助侵烏

白宮副幕僚長米勒三日說，美國總統川普已很明確表示，印度持續透過買俄羅斯石油來資助俄烏戰爭是令人無法接受的行為。路透同日報導說，這是川普政府至今對美國的印太最重要夥伴之一印度，最強硬的批評。川普四日在自創社群媒體真實社群發文，揚言將進一步提高印度輸美商品的關稅。

米勒在美國福斯新聞節目「周日早晨談未來」指出，「大家要是知道恐怕會相當震驚，那就是印度買的俄國石油量基本上已與中國不相上下」。但米勒也有收斂其批評力道，表示川普與印度總理莫迪的關係「非常好」。

印度駐美大使館未立即回應置評請求。印度政府消息人士二日告訴路透，儘管美方施壓，新德里仍將繼續從俄國進口石油。紐約時報二日也引述兩位匿名印度高官報導，印度沒改變政策；其中一人透露，新德里未指示石油公司要減少從俄國進口石油。

川普七月卅日才在真實社群發文說，美印是朋友，但多年來貿易往來相對有限，因為印度關稅是全球數一數二，且設下最嚴苛非貨幣型貿易障礙。川普並說印度和中國大陸並列為俄國能源最大買家，且從俄國購買多數軍備，因此印度一日起將付美國百分之廿五關稅還有對前述行為的罰款。

印度外交部發言人賈斯瓦一日表示，有關印度的能源採購需求，會考慮市場有哪些可得資源、有何選擇，同時關注當前全球局勢；印俄具穩定、長久夥伴關係，印度與各國的關係不應從第三方國家角度看待。

另外，川普三日證實他的中東特使威科夫六或七日將訪俄。被問到威科夫此行將傳遞什麼訊息，以及俄國是否有機會避免制裁時，川普說有，只要達成讓人們不再死於俄烏戰場的協議就行。

川普七月廿九日才說，俄國與烏克蘭達成停火協議的最新期限是八月七日，否則美國將祭出關稅等制裁。俄國塔斯社四日引述俄美消息人士報導，威科夫預料六日訪俄。

克里姆林宮發言人佩斯科夫四日形容威科夫即將訪俄「重要」且「有幫助」，俄方一向樂見威科夫到莫斯科，這類的接觸具實質意義，俄國總統普亭可能接見。另外，對川普上周聲稱下令部署兩艘核潛艦，來應對俄國前總統麥維德夫的挑釁言論，佩斯科夫說美國潛艦顯然早已處於作戰職務，俄方不願對此與川普爭論，各方都應謹慎處理核措辭。

路透四日報導，這是克宮首度回應川普前述核潛艦部署。川普一日表示，為了回應普亭親密盟友麥維德夫有關美俄兩大核武國家戰爭風險的言論，已下令部署兩艘核潛艦在「合適地區」。

俄國下議院「國家院」議員艾夫烈二日則說，川普這次宣布的核潛艦部署不是對俄國的新威脅，美國海軍裝備部署情況為已知，美國潛艦打擊範圍也處於即時監控。