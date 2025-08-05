美官員憂心：川普猛轟 恐與莫迪生嫌隙

華爾街日報日前報導，不過幾個月，川普就從稱讚印度是美國主要戰略夥伴之一，到表示他不在乎印度經濟是否崩潰。

官員表示，川普政府仍重視美印夥伴關係。但美印關係因貿易爭端、俄羅斯，以及川普是否應在五月印度與巴基斯坦四天衝突後從中促成停火上得到讚揚等持續變壞。川普公開猛烈抨擊印度加劇此一僵局，這恐損害美印關鍵又複雜的地緣政治關係，並破壞川普與印度總理莫迪已建立的密切關係。

美印間的不滿情緒在美國與印度宿敵巴基斯坦關係升溫，尤其是川普六月接見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾後更明顯。

知情官員說，川普對美印關稅談判進展高度受挫，特別是美方要求印度開放農業市場、削減對國內的補貼，以利美國農產品輸印。但美方這些要求可能觸及莫迪政府在二○二一年因農民抗爭而撤回的農業自由化政策，必須又再冒險得罪印度國內強大的農業選民。

五月印巴因喀什米爾又爆發衝突。雙方五月十日停火後，川普隨即在自創社群媒體真實社群發文自稱是其團隊功勞，並因此獲巴基斯坦提名角逐年度諾貝爾和平獎。印度則堅稱美國角色被過度放大，外傳川普私下對新德里此一說法很不高興，並對其幕僚抱怨莫迪沒對停火表達謝意。

之後川普還提出願擔任印巴長期紛爭的「公親」，又引發印方不滿。前白宮高官柯蒂斯認為，這對印度是種羞辱，印度一向反對第三方居中調解，而這卻是巴基斯坦長期尋求的；若當時只有五月十日真實社群那一、兩則貼文，美印關係也許還能修復，但川普不只一次宣稱是他促成停火。

令川普政府不滿的則是印度至今仍大買俄羅斯石油與軍火，西方國家雖已對俄國全面制裁，但根據印度智庫觀察家研究基金會（ＯＲＦ）資料數據，去年第四季印度市場占俄石油出口三分之一。有專家提醒，美國強硬立場恐迫使印度更靠攏俄國。美南加大教授葛羅斯曼指出，儘管印度正設法減少對俄國武器的依賴，但若川普持續施壓，恐使印度離開美方陣營。