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川普下令部署核潛艦靠近俄羅斯 克宮：每個人對核武言論都應「很小心」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫6月23日在莫斯科大克里姆林宮等待總統普亭和馬利臨時總統戈伊塔會談。美聯社
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫6月23日在莫斯科大克里姆林宮等待總統普亭和馬利臨時總統戈伊塔會談。美聯社

美國總統川普1日極限新聞（Newsmax）獨家專訪時，點名批評俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫「口出狂言」，談及核武的「終極威脅」，因此下令派遣2艘核子潛艦「更靠近」俄國。路透報導，俄國克里姆林宮4日首度公開回應此事時說，每個人對於核武相關言論都應該「非常、非常小心」，並說不願和川普公開爭論。

克宮發言人佩斯科夫告訴記者：「在這種狀況下，顯然美國潛艦已經開始執行戰鬥勤務。這是個持續進行的過程，這是首要。」

佩斯科夫補充：「但一般而言，當然，我們不希望捲入這種爭論，也不想以任何方式對此發表評論。當然，我們認為，每個人對於核武言論都應該非常、非常小心。」

一些俄國和西方安全分析家都批評川普升高他和麥維德夫間的網路口水戰，還公開討論美國的核武部署。

不過，佩斯科夫表示，俄國不認為川普的聲明代表核子緊張局勢升高。他說：「我們不認為我們在談論任何局勢升高的議題。這顯然是在討論非常複雜、非常敏感的議題，當然許多人會非常情緒化地看待這些議題。」

佩斯科夫被問及克宮是否曾試圖警告麥維德夫緩和他在網路上的言論，他拒絕直接回答。他說：「當然，最重要的是普亭總統的立場。」

核武 川普 美國 潛艦 俄羅斯

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