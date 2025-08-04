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韓外長：中國大陸帶給鄰國困擾 與美日合作不受其威脅

中央社／ 台北4日電
南韓外長趙顯日前接受華盛頓郵報專訪時直指，南韓面臨「中國給鄰國造成一些困擾」的問題。（歐新社）
南韓外長趙顯日前接受華盛頓郵報專訪時直指，南韓面臨「中國給鄰國造成一些困擾」的問題。（歐新社）

韓國外長趙顯日前接受華盛頓郵報專訪時直指，韓國面臨「中國給鄰國造成一些困擾」的問題，並警惕中國的崛起及挑戰。他並表示，韓國政府的立場是「與中國保持良好關係」，同時「與美日合作確保國際秩序不受中國威脅」。

華盛頓郵報3日刊登對趙顯的專訪，提到上述看法，這篇專訪並被包括韓聯社在內的韓國媒體轉載。

根據報導，趙顯在提到東北亞地緣政治挑戰的因素時直指，韓國在東北亞地區面臨「中國給鄰國造成一些困擾」（becoming somewhat problematic with itsneighbors）的問題，韓國已經看到中國在南海和黃海的所作所為。

趙顯表示，中國快速實現經濟成長，但也成為「各方的競爭對手」。韓國警惕中國的崛起及來自中國的挑戰，同時要向中國發出「我們願與中國保持良好關係」，也想看到「中國就雙邊關係乃至地區事務遵守國際法」的訊息。而從這個角度出發，韓國還將與日本合作。

趙顯提到，他指的是韓國在東北亞地區面臨的新挑戰，但也認識到韓國「與中國保持良好關係的必要性」。而與中國保持良好關係，同時與美日合作確保國際秩序不受中國威脅，是韓國政府的立場。

但他說，與中國接觸有其必要，因為僅僅試圖封鎖中國，不會像「期望的那樣有效」。

據新華社報導，趙顯7月28日才與中國外長王毅通電話，並指韓方期待密切兩國高層交往，願積極推動兩國自貿談判，深化經貿合作，且期待與中方加強溝通協調，正視歷史；王毅則說，中韓關係首先要保持政策穩定性，希望韓方對中政策做到「穩定、可持續、可預期，避免搖擺」。而中韓關係「不針對任何第三方，也不應受制於任何第三方」。

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