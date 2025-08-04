日本官員：廣島原爆80週年紀念 台灣將首度出席
日本官員今天表示，台灣、巴勒斯坦及俄羅斯盟友白俄羅斯等國家與地區代表將出席廣島原爆80週年紀念活動。這次參與國家及地區數量將創紀錄，台灣及巴勒斯坦是首度出席。
法新社報導，1945年8月6日，美國在日本廣島市投下1枚原子彈，導致約14萬人喪生。3天後，美國在長崎市投擲第2枚原子彈，造成約7萬4000人喪命。
根據廣島市官員，預計來自120個國家及地區的代表將出席6日廣島原爆80週年紀念活動，歐洲聯盟（EU）也將派員參與。
不過，俄羅斯、中國與巴基斯坦等主要擁核國家並未列入出席名單。
廣島市今年未特別挑選及「邀請」外國代表，而是「通知」所有國家及地區將舉辦這項活動。
「日本時報」（Japan Times）先前報導，廣島市當局指出，今年原爆紀念活動出席國家及地區數量將打破2023年創下的紀錄，當年有111個國家和地區參與。
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