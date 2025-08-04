日本官員：廣島原爆80週年紀念 台灣將首度出席

俄羅斯入侵烏克蘭至今已近3年半，川普試圖促成俄烏停火未果，近期表達對俄羅斯已失去耐心，更下達最後通牒稱若俄方在50天內不達成停火，美國將祭出嚴厲制裁。然而，2025年7月28日，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev，另譯梅德韋傑夫）於社群平台批評川普在「玩最後通牒遊戲」。此文引發川普憤怒，宣布已下令部署兩艘核潛艦作為回應。這場「核武嗆聲」顯現全球核武威脅可能升級，然而外界最畏懼的核戰爭，究竟有無可能發生？若實際動用核武的可能性不高，雙方的互相挑釁與威脅又代表什麼？

2025-08-04 15:10