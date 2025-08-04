又1美國公民命喪約旦河西岸暴力 7月第2例

美國國務院的1名發言人今天向法新社證實，本週有1名美國公民在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）身亡。巴勒斯坦官員和死者家屬則將這起死亡歸咎於以色列屯墾者縱火。

巴勒斯坦自治政府與目擊者7月31日表示，以色列屯墾者在約旦河西岸的巴勒斯坦人村莊希瓦德（Silwad）縱火焚燒民宅與車輛。巴勒斯坦衛生部說，41歲美籍男子艾雅德（Khamis Ayyad）因吸入濃煙不治。

法新社向美國國務院尋求置評，1名發言人說：「我們可以證實有1位美國公民在約旦河西岸市鎮希瓦德死亡。我方譴責約旦河西岸任何一方的犯罪暴力行為。」不過這名發言人要求匿名。

艾雅德的家屬1日在美國芝加哥召開的記者會上表示，艾雅德數年前與妻小移居約旦河西岸，但持續替1家美國企業工作。

這已是7月傳出第2位美國公民在約旦河西岸死於以色列屯墾者暴力行為。之前是1位20歲男子到當地巴勒斯坦人市鎮辛吉勒（Sinjil）探訪家人時遭到毆打致死。

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）曾要求以色列調查在辛吉勒發生的這起命案，說那是「恐怖主義犯罪行為」。但他至今未對艾雅德之死發表評論。

以色列軍方回覆法新社詢問時稱，有「幾名嫌犯在希瓦德一帶縱火焚燒房產和車輛」，以方派往現場的部隊未能成功辨識涉案人士，但以色列警方已展開相關調查。