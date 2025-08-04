加薩逾8成供水設施癱瘓 缺水危機加劇饑荒與流離困境

除了空襲、流離失所與饑荒，加薩走廊現正面臨前所未見的缺水危機，進一步加劇了當地居民的重重苦難。

法新社報導，早在延燒近22個月的以哈戰爭爆發前，加薩就已面臨水資源短缺的問題，如今更有逾80%的供水基礎設施遭破壞。有些本可供水的水井在戰火中被毀，還有一些水井遭無法處理的污水汙染。

水井通常仰賴電動泵浦運作。自以色列基於戰略目的切斷加薩電力以來，能源一直短缺，目前有限的電力優先供應醫院；加薩的海水淡化廠也多已關閉。

加薩市官員告訴法新社，目前加薩有超過75%水井無法運作、85%公共工程設備被毀、10萬公尺的管線受損、20萬公尺的污水下水道無法使用。

為尋找水源，數十萬民眾只能繼續嘗試直接從水井中提取地下水。但加薩地區鄰海，地下水含鹽量偏高，遠超過可飲用標準。

加薩的人道工作人員必須一再警告當地居民，就算他們可以適應過鹹的水，但腎臟仍會受到影響。

35歲居民狄布（Mahmoud Deeb）坦言，他在加薩市找到的水經常無法飲用，但他的家人別無選擇。

他說：「我們都知道水被汙染了，但又有什麼辦法？我曾背著沉重水桶去取水，但那些配水點也都被炸毀了。」