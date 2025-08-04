尹錫悅脫囚服躺地抵抗拘提 法律代理人辯天熱才脫衣遭獨檢組駁斥

南韓負責調查前第一夫人金建希的獨立檢察組（獨檢組）1日上午前往首爾看守所拘提前總統尹錫悅失敗，事後轉述尹錫悅當時脫掉囚服、躺在地上「頑強抵抗」，考慮到他前總統的身分，最終還是沒有採取強制拘提。

韓聯社報導，尹錫悅的法律代理人辯稱，尹錫悅是因為認為當天上午不會有律師探視，加上天氣炎熱，就暫時脫掉囚服。然而，獨檢組4日駁斥這個說法。

獨立檢察官助理文鴻周當天向媒體表示，獨檢組認為，執行拘留令當天，尹錫悅並非因天氣炎熱而脫掉囚服，他脫掉衣服躺在地上是為了強烈抵制拘留令的執行。南韓法務部長鄭成湖此前發表的立場與獨檢組一致，也批評了尹錫悅的行為。

韓聯社指出，文鴻周還表示，可能有人會質疑「反正尹錫悅不會開口陳述，拘留尹錫悅無用」，但站在偵查機關的角度看，該措施是為了確認嫌疑人是否真正實施了被指控的犯罪行為，並判斷是否具備提起公訴或支援公訴的條件。從嫌疑人的角度而言，如果確實有冤情，也可借此機會進行申辯，爭取不被起訴。