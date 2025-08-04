涉外國干預罪 澳洲警方逮捕一陸籍女子

澳洲警方今天表示，他們已依「魯莽外國干預」罪名起訴一名中國籍女子，指控她替北京當局監視一個當地佛教團體。

綜合法新社與澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）特別調查部門的納特（Stephen Nutt）說，這名女子在澳洲首都秘密蒐集「觀世音菩薩心靈法門」（Guan Yin Citta DharmaDoor）坎培拉分會的相關情報。

納特說，這名女子是依中國公安部門的指示行動，「我們認為此舉是為了支持中國公安部門的情報目標」。

澳洲警方週末突襲坎培拉數處民宅後，逮捕這名女子，並以「魯莽外國干預」罪名起訴此人。

警方在聲明中表示：「搜查期間查獲了多項物品，包括電子設備，將對這些物品進行檢驗。」

「魯莽外國干預」最高可處15年徒刑。