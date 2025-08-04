台海若開戰...谷歌蘋果微軟特斯拉會挺台灣嗎？美報告給了答案

美國喬治城大學安全暨新興技術研究中心（CSET）研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）4日在日經亞洲撰文指出，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，微軟、亞馬遜、SpaceX與Palantir等美企自發且多為無償援助基輔，烏克蘭能在戰爭首周守住，似乎更多歸功於矽谷而非北約。但若戰火燒向台灣，這些美企是否會再次出手？答案並不樂觀。

CSET最近發表一份報告，分析17家曾協助烏克蘭的美國科技企業與台灣的關聯，結果發現，儘管谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果等公司近年拓展在台業務，但他們的在地布局依然相對有限。在地緣政治風險日益升高的背景下，這些企業大多仍與中國大陸維持遠比和台灣更深的連結，這可能會限制他們在台海爆發危機時支援台灣的意願與能力。

儘管谷歌、蘋果、微軟與亞馬遜近年紛紛投資台灣，包括設立資料中心與研發據點，但整體規模相對仍小。以谷歌為例，在台投資僅占其全球對外直接投資總額的1%；蘋果主力製造與營收仍集中中國；特斯拉則刻意避開台灣。反觀他們在中國，擁有更龐大的商業利益與供應鏈依存，無論是市場規模還是產能網絡，台灣都難以取代。

報告指出，當初美企敢於果斷援助烏克蘭，是因為他們在俄羅斯沒太多可失去的，加上西方國家對基輔的壓倒性支持，援烏也有利於聲譽和政治安全。

但是這樣的條件並不存在於台灣。不僅多數國家未正式承認台灣主權，企業高層也未必挺台，例如馬斯克就曾公開質疑台灣地位。許多美國科技企業在中國的經濟曝險，也遠超當初在俄羅斯的規模。

投資不等於承諾。該文主張，企業與美台政府皆不應將「精明的商業投資」誤認為「戰略上的備戰」。事實是，美國大型科技公司對台灣的押注仍小。

該文最後提到，美台雙方不可坐等矽谷自動伸援，華府與台北務必調整公私部門間的誘因，為未來危機中爭取科技企業的支援鋪路。