加薩人質瘦骨嶙峋畫面曝 安理會擬召開緊急會議

以色列駐聯合國大使今天表示，聯合國安全理事會將就加薩人質問題召開緊急會議。在這些人質的命運引發眾怒之際，專家說，這個戰火連綿的地區正面臨饑荒危機。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）扣押的兩名人質影片近日曝光，畫面中人質骨瘦如柴，引發眾怒。以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）隨即在社群平台發布聲明。

達諾表示，安理會「將於本週二召開緊急特別會議，討論加薩人質的嚴峻處境。」

這些人質影片凸顯加薩地區災難性的人道主義危機，聯合國專家警告，「饑荒正在當地蔓延」。

以色列嚴格限制援助物資進入加薩，聯合國機構、人道團體與分析人士指出，獲准進入的物資經常在混亂情況下遭到掠奪或轉賣，難以送達最需要的人手中。

許多絕望的巴勒斯坦平民只能冒著生命危險，尋求透過受控管道發放的救濟物資。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早請求紅十字國際委員會（ICRC）協助提供糧食給在加薩的人質。

哈瑪斯武裝部門回應，只有在「對加薩走廊（GazaStrip）所有地區」廣為開放提供糧食和援助物資的「人道走廊」之下，才會允許紅十字國際委員會與人質接觸。