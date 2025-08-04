菲律賓與印度海軍攜手 首次南海聯合巡邏

馬尼拉軍方今天表示，印度與菲律賓的海軍艦艇，已首次展開在具爭議的南海海域上的聯合巡邏。

包括3艘印度艦艇在內，為期兩天的聯合巡邏從昨天開始；而今天菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）預定前往新德里（New Delhi）與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談。

在爭議水域發生一系列衝突後，菲律賓過去一年來已經加強與多國盟友的國防合作。

海軍中校薩加多（John Paul Salgado）告訴法新社說，聯合巡邏「昨天下午已經開始，一直持續到現在…此刻活動是進行海上補給」。

印度海軍艦艇是在上週稍晚抵達馬尼拉（Manila）港口。

據菲律賓外交部助理部長王尹仁（Evangeline OngJimenez-Ducrocq）說，小馬可仕訪問印度期間，預計要簽署法律、文化和技術等領域的協議。

法新社報導，但各界目光都集中在雙方是否會簽訂國防協議。菲律賓先前曾從印度購買「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈，最高時速可達3450公里。

曾與中國在喜馬拉雅山脈發生邊境衝突的印度，是「四方安全對話」（Quad）的成員，其中包括美國、日本和澳洲等民主國家。

北京方面一再聲稱，由已故日本首相安倍晉三最初所提的「四方安全對話」構想，是為了遏制中國而建。