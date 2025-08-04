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菲總統小馬可仕訪印度 南海緊張之際強化國防關係

中央社／ 馬尼拉4日專電
菲律賓總統小馬可仕。歐新社
菲律賓總統小馬可仕。歐新社

菲中南海爭議持續之際，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）今天出發前往印度，展開為期5天的國是訪問，加強包括在國防與海事領域的合作。

小馬可仕上午在外交部長、國防部長、貿工部長等官員陪同下出訪。他在行前演說中形容印度是「菲律賓的珍貴朋友」，兩國以民主、海事利益及區域和平等共享價值作為深化合作的基礎。

他說，國防、貿易、衛生、製藥、農業、觀光和數位連結性，都是兩國可拓展合作的領域，並強調兩國同樣致力於維護國際法，包括「聯合國海洋法公約」和南海仲裁裁決結果。

菲律賓於2013年將菲中南海爭議告上於荷蘭海牙（The Hague）常設的仲裁法院（PCA），常設仲裁法院2016年裁決，中國的九段線（現為十段線）在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源，但中國不接受也不承認仲裁結果。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）去年3月訪菲時，稱印度承認南海案仲裁結果的有效性，印度支持菲律賓維護國家主權、反對中國對鄰國諸多作為。

小馬可仕此行將造訪德里（Delhi）、班加羅爾（Bengaluru）等大都會區，與商界領袖洽談經貿合作機會，特別是在資訊科技產業。

菲律賓與中國長年陷於南海海事爭議，菲律賓指控中國軍艦、海警船及民兵船侵入菲律賓200海里專屬經濟區，以噴射強力水柱、船艦衝撞等方式驅趕、恫嚇菲律賓公務船和漁船。

在菲中南海爭議持續之際，菲律賓積極加強與印度之間的安全合作，包括向印度採購3套布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）日前說，布拉莫斯飛彈尚未完全交付，還有2套會在未來幾年內運抵。菲律賓也向印度採購防彈裝備及海軍武器。

布勞納也宣布，菲律賓與印度海軍昨天在南海菲索海域展開首次海上聯合巡航，並於今天結束，過程中未發生重大事件，但遭他國船艦尾隨跟監。

他未提及遭哪國船艦跟監，但一般推測是中國船艦。

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