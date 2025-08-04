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影／又是波音787！聯航客機高空「引擎失效」 機師Mayday求救音檔曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
聯合航空近日傳出高空驚魂記，一架載有230人的波音787-8客機爬升到1萬英尺高空時，一側引擎突然失去動力。圖為示意圖，非當事班機。（美聯社）
聯合航空近日傳出高空驚魂記，一架載有230人的波音787-8客機爬升到1萬英尺高空時，一側引擎突然失去動力。圖為示意圖，非當事班機。（美聯社）

紐約郵報報導，美國聯合航空近日傳出高空驚魂記，一架載有230人的波音787-8客機爬升到1萬英尺高空時，一側引擎突然失去動力，從社群流出音檔可聽見機師連續緊急呼叫Mayday並迅速掉頭返航，不過由於機身過重，客機還先在上空盤旋30分鐘才降落，所幸最終全員平安下機。

聯航一架波音787-8夢幻客機108號航班，原定7月25日下午6時從華府飛往德國慕尼黑，機上載有219名乘客和11名機組人員。然而，該客機起飛並爬升至1萬英尺左右，左側引擎突然失去動力。

根據飛行追蹤網站You can see ATC取得的音檔，機師緊急透過無線電向空中管制員通報：「故障，引擎故障，左側引擎故障。通報緊急狀態，Mayday、Mayday、Mayday。」隨後空管員迅速指示班機轉向並返回華盛頓杜勒斯機場。

然而，由於該機原先長程飛行已加滿燃料，機師意識到機身過重可能無法安全降落，遂請求先在空域盤旋，直至排放足夠燃油才進行安全降落。

根據紐約郵報，大約30分鐘後，客機開始下降，最終順利著陸，全員平安下機。

事後聯航發言人表示，該機發生「機械問題」，但未進一步說明細節。

此次突遇引擎故障的波音787-8夢幻客機和6月印度航空260死空難為相同型號。

聯航一架從美國華府飛往慕尼黑的波音787-8客機108號航班，7月25日在高空突遇一側引擎失效，機師緊急呼叫Mayday，隨後依指示掉頭返航，所幸最終順利著陸，全員平安下機。圖/截自You can see ATC在YouTube的影音
聯航一架從美國華府飛往慕尼黑的波音787-8客機108號航班，7月25日在高空突遇一側引擎失效，機師緊急呼叫Mayday，隨後依指示掉頭返航，所幸最終順利著陸，全員平安下機。圖/截自You can see ATC在YouTube的影音

機師 波音 聯航

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