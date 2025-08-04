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希望恢復對話！南韓拆除反北韓廣播擴音器 盼緩解緊張關係

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
南韓國防部表示，當局今天開始拆除沿著兩韓邊境地區播放反北韓廣播的擴音器。 路透
南韓國防部表示，當局今天開始拆除沿著兩韓邊境地區播放反北韓廣播的擴音器。 路透

南韓國防部表示，當局今天開始拆除沿著兩韓邊境地區播放反北韓廣播的擴音器。南韓新總統李在明上任後，矢言改善與平壤的緊張關係。

路透社報導，李在明政府6月上任後不久，便關閉了批評北韓政權的宣傳廣播，希望恢復與北韓停滯的對話。

不過北韓近日斷然回絕這些提議，表示對與南韓對話不感興趣。

1953年韓戰結束後，兩韓簽署了停戰協定而非和平條約，技術上來說仍處於戰爭狀態，且雙方關係在過去幾年間持續惡化。

南韓國防部今天發聲明說，南韓從今天起拆除擴音器，只是「意在協助緩解南北緊張情勢的實際措施」。

南韓國防部表示，當局今天開始拆除沿著兩韓邊境地區播放反北韓廣播的擴音器。 美聯社
南韓國防部表示，當局今天開始拆除沿著兩韓邊境地區播放反北韓廣播的擴音器。 美聯社

南韓 北韓 國防部

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