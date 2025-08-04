台灣不如烏克蘭！美媒： 漢光演習像表演 恐等不到美國出手相助

美國雜誌《外交家》（The Diplomat）4日以「台灣民間社會尚未做好戰爭準備」為題的專文指出，國際社會常將台灣與烏克蘭相提並論，但一項明顯差異是：台灣民間社會在心理與制度層面皆尚未做好戰爭準備。儘管漢光演習擴大規模、納入平民演練，整體民防仍偏向表演性質，且防衛結構過度倚賴「台灣關係法」下的美援保障，一旦爆發衝突，恐難及時獲得實質支援。

儘管漢光演習擴大規模、納入平民演練，台灣民防仍顯得零散且偏向表演性質。2025年以前，漢光演習從未系統性納入一般民眾。即便後備訓練擴充，民眾多半仍是觀眾而非參與者。

這反映出更根本的問題：許多台灣人仍難以想像戰爭。多年和平與繁榮削弱了危機感，相較於烏克蘭人在2021年就已接受入侵風險可能成真，台灣社會與戰爭仍保持心理距離。在台灣，國族認同多半建構於文化與生活方式，而非攸關存亡的政治意志。

烏克蘭則大不相同。自2014年克里米亞被併吞後，社會自發動員：老人編織軍用物資、鄉村捐糧、志工組成防衛部隊與物資網絡。至2022年俄軍全面入侵時，這套民間韌性早已深化為全民防衛體系。烏克蘭人的國家認同即意味著主權、民主與抗拒帝國壓迫。

反觀台灣，軍民融合依舊薄弱。國安議題大多由官方掌握，青年普遍對地緣風險漠不關心。儘管政府近年開始補強民防，但進展處於「嬰兒學步」而且方向模糊。

與此同時，中國社會早已在國家主導下持續備戰，透過愛國教育、意識形態灌輸與社會控制，培養出願為國效命的民眾。相較之下，台灣社會長年去政治化、去軍事化，倚賴外交與同盟嚇阻，此一落差恐將在戰時造成災難性後果。

文中指出，安全承諾不等同安全策略，烏克蘭已從1994年布達佩斯安全保障備忘錄汲取這項教訓。戰爭爆發時，國際支援固然重要，但若缺乏內部韌性，仍難以抵禦侵略。

台灣當前的防衛架構過度倚賴「台灣關係法」下的美國支持，可是一旦爆發危機，外援可能因法律模糊、政治分歧或對顧慮衝突升級而延遲或受限。此外，美國不會出手援助一個不願為自身而戰的國家。即便美方介入也需要時間，而現在的台北可能等不到那時。

更嚴峻的是，北京可能以非戰爭名義發動閃電突襲，比如冠以「隔離」、「維和行動」或「穩定國內任務」之名，藉此阻絕外援並壓制社會反應。屆時，台北或僅有數小時反應時間，若缺乏已動員的社會，再多軍備也無濟於事。

《外交家》的這篇文章說，即便台灣近期演習納入平民場景，那些演練多仍為象徵性展示而非實質訓練。看著車站空包彈射擊，無法真正教會民眾如何應變。若不將這些動作擴展為全國性民間動員戰略，台灣將持續暴露在風險之中。

雖然台烏情勢各異，但教訓明確：戰爭未必會發生，卻不能排除。在習近平治下，「統一」與「民族復興」是中國共產黨的核心目標，台灣必須做好準備。