快訊

桃園竹圍2高中生戲水遭浪捲走 救援30小時昨深夜再尋獲遺體

李遠哲夫人吳錦麗胰臟癌病逝享壽90歲 生前盼夫遠離政治是非

上班注意！5縣市豪雨特報 注意雷擊、強陣風、積淹水

對以色列空戰後 伊朗新成立國防委員會

中央社／ 杜拜3日綜合外電報導

在6月與以色列爆發短暫空戰後，根據伊朗國營媒體報導，伊朗最高安全機構今天批准設置國防委員會（National Defence Council）。

路透社報導，6月與以色列的戰爭是伊朗自從1980年代對伊拉克的戰爭以來最嚴峻軍事挑戰。

國營媒體引述最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書處報導：「該新防衛機構將會以集中的方式審查國防計畫，提升伊朗武裝部隊能力。」

該委員會由3個政府部門首長、武裝部隊高階指揮官以及相關部會組成，將由總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）主持。

伊朗武裝部隊總司令哈塔米（Amir Hatami）今天示警以色列威脅持續，不該予以低估。

伊朗 國防 以色列

延伸閱讀

駁加薩挨餓影片 台北以色列辦事處：哈瑪斯攔截援助車隊

不甩敏感耶路撒冷清真寺規定 以色列極右部長祈禱引眾怒

影／台灣用沾滿巴勒斯坦鮮血的鈔票 支持以色列屯墾區

承諾協助救以色列人質 中東特使：美以正制定終戰計畫

相關新聞

人質瘦骨嶙峋畫面引憤慨 內唐亞胡請求人道機構援助

以色列總理內唐亞胡今天請求紅十字國際委員會幫助，對加薩走廊的人質提供援助。兩名人質骨瘦如柴影片已引發以色列社會憤慨

台灣若有事…美施壓南韓介入台海 擴大共同防禦範圍

香港南華早報三日報導，南韓正努力應對來自其盟邦美國加劇的壓力，要求其在美中加深的競爭中選邊站，同時北韓也在南韓門口以戰爭恫嚇。分析家示警，首爾必須以無與倫比的靈活度走在這條微妙的地緣政治鋼索上，以避免捲入一場大國對抗。

美特使：美以正制定加薩終戰計畫

美國總統中東特使威科夫二日對仍遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯扣留的以色列人質家人說，正和以色列政府致力一項將有效讓加薩戰爭畫下...

以色列部長艾格撒清真寺祈禱 土耳其嚴厲譴責

土耳其今天嚴厲抨擊以色列極右派國家安全部長班吉維爾在東耶路撒冷的艾格撒清真寺院區內進行猶太祈禱

智利地下銅礦坑坍塌 受困5人全數罹難

智利國營銅礦公司中尉礦場上週因地震而局部坍塌後，有5名礦工受困。救援團隊清理20多公尺長地下通道後，當地檢察官今天表示，...

卜睿哲撰文：川普處理兩岸問題 會在強硬、交易間擺盪

美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席、現為美國智庫布魯金斯研究所非常駐資深研究員卜睿哲及資深研究員何瑞恩一日在該智庫官網刊登評論，題目是「台灣大罷免投票：對台中美之涵義」。該評論寫道，相關事態及情勢可能迫使川普在處理兩岸關係時採取變動的策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。