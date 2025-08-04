對以色列空戰後 伊朗新成立國防委員會
在6月與以色列爆發短暫空戰後，根據伊朗國營媒體報導，伊朗最高安全機構今天批准設置國防委員會（National Defence Council）。
路透社報導，6月與以色列的戰爭是伊朗自從1980年代對伊拉克的戰爭以來最嚴峻軍事挑戰。
國營媒體引述最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書處報導：「該新防衛機構將會以集中的方式審查國防計畫，提升伊朗武裝部隊能力。」
該委員會由3個政府部門首長、武裝部隊高階指揮官以及相關部會組成，將由總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）主持。
伊朗武裝部隊總司令哈塔米（Amir Hatami）今天示警以色列威脅持續，不該予以低估。
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