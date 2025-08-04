對以色列空戰後 伊朗新成立國防委員會

香港南華早報三日報導，南韓正努力應對來自其盟邦美國加劇的壓力，要求其在美中加深的競爭中選邊站，同時北韓也在南韓門口以戰爭恫嚇。分析家示警，首爾必須以無與倫比的靈活度走在這條微妙的地緣政治鋼索上，以避免捲入一場大國對抗。

2025-08-04 01:51