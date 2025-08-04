人質瘦骨嶙峋畫面引憤慨 內唐亞胡請求人道機構援助

以色列總理內唐亞胡今天請求紅十字國際委員會幫助，對加薩走廊的人質提供援助。兩名人質骨瘦如柴影片已引發以色列社會憤慨。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指出，他與紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）區域協調員萊里森（Julien Lerisson）談話，「請求他為我們的人質提供食物…並立即給予醫療」。

紅十字國際委員會在聲明中指出，「對這些令人難受的影片感到震驚」，並再度請求「獲准接觸人質」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）武裝部門回應，只有在「對加薩走廊（Gaza Strip）所有地區」廣為開放提供糧食和援助物資的「人道走廊」之下，才會允許紅十字國際委員會與人質接觸。

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedineal-Qassam Brigades）表示，「並非蓄意讓人質挨餓」，但是「在加薩蒙受飢餓且遭到圍困的罪行之下，他們不會享有獲取糧食的特權」。

過去3天哈瑪斯及其巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）陸續公布3段影片，當中可以看到於2023年10月7日遭到哈瑪斯擄走、目前仍關押在加薩的兩名人質。

畫面顯示，21歲的德國與以色列雙重國籍男子布萊斯拉夫斯基（Rom Braslavski）和24歲的以色列公民大衛（Evyatar David）看起來瘦骨嶙峋、營養不良。

內唐亞胡辦公室昨天發布聲明指出，他已與兩人的家屬談話，「表達他對這些恐怖組織發布的內容感到極度震驚」。